Neuer Barbie-Film kommt ins Kino – er hat bereits über 50 Vorgänger

Ein neues Filmabenteuer mit Mattels Vorzeigeblondine Barbie ist im Anmarsch. Fans von Margot Robbie und Regisseurin Greta Gerwig sollten sich aber nicht zu früh freuen.

Greta Gerwigs Barbie-Film wurde zum größten Blockbuster 2023. Mattel schickte danach allerlei anderes Spielzeug für eine filmische Umsetzung in Entwicklung und die Konkurrenz von Bratz plant bereits einen eigenen Streifen. Nun steht uns ein weiterer Barbie-Streifen ins Puppenhaus ... allerdings ohne Margot Robbie und auch nicht in Live-Action.

Barbie-Animationsfilm von Mattel und Illumination in Arbeit

Die Mattel Studios arbeiten laut Deadline mit Universal und Illumination zusammen, um einen brandneuen Barbie-Animationsfilm auf die Plastikbeine zu stellen. Über die Handlung ist noch nichts bekannt, man darf aber von einem CGI-Cartoon ausgehen, da man Illumination für Filme wie Ich - Einfach unverbesserlich und Der Super Mario Bros. Film kennt.

Ein weiteres Mattel-Projekt ist der Auto-Action-Film Hot Wheels, den sich Wicked-Mastermind Jon M. Chu als nächstes Filmprojekt ausgesucht hat. Weitere Spielzeugmarken, die zu Filmen verarbeitet werden sollen, sind Bob der Baumeister, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Polly Pocket, Rock 'Em Sock 'Em Robots, American Girl, Thomas & Friends, UNO und Wishbone sowie Whac-A-Mole und View-Master, die bereits in Entwicklung geschickt wurden.

Wer genau den neuen Barbie-Film auf die Beine stellen wird, ist noch nicht raus. Sie werden aber bei weitem nicht die ersten sein, die dieses Gebiet betreten.

Es existieren bereits über 50 Barbie-Animationsfilme

Vor über 20 Jahren begann bereits eine Barbie-Filmreihe mit recht fragwürdiger CGI-Animation, die Mattel mit verschiedenen Studios produzierte. Den Anfang machte Barbie in: Der Nußknacker, gefolgt von unzähligen Fortsetzungen über Barbie und ihre Freundinnen. Mal bodenständig, mal als märchenhaftes Fantasy-Abenteuer.

Weitere Titel sind unter anderem Barbie als Rapunzel, Barbie in Schwanensee, Barbie und Die Drei Musketiere oder Barbie & ihre Schwestern im Pferdeglück. Erst in diesem Jahr erschien Barbie & Teresa: So schmeckt Freundschaft.