Es ist eine seiner beliebtesten Rollen, aber Oscar-Preisträger Tom Hanks langweilte sich dabei gewaltig

Tom Hanks ist für viele Rollen bekannt. Eine seiner Beliebtesten gehört dabei nicht einmal zu seinen eigenen Favoriten. Das liegt jedoch nicht am Charakter.

Tom Hanks ist einer der beliebtesten Hollywood-Stars aller Zeiten. Das liegt nicht nur daran, wie er andere Menschen hinter der Kamera behandelt. Auch seine zahlreichen Rollen haben ihn zur lebenden Legende gemacht. Immerhin war der Mann bisher in etwa 100 Rollen in Filmen und Serien zu sehen. Davon waren nicht wenige absolute Kultfilme wie Forrest Gump, Der Soldat James Ryan oder Cast Away - Verschollen. Eine seiner populärsten und längsten Rollen war jedoch Woody aus den Toy Story-Filmen.

Die Synchronarbeit für Toy Story empfindet Tom Hanks zurecht als langweilig

Es gibt sicherlich viele Synchronsprecher:innen, sowohl in Deutschland als auch in den USA, die ihren Job lieben. Und gerade in Deutschland ist die Synchronlandschaft erstklassig. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das Sprechen von Rollen in einer Kabine stattfindet und die Künstler:innen einen Monitor oder sogar nur ein Skript anspielen. Andere Menschen stehen in der Regel nicht daneben.

Für einen Schauspieler wie Tom Hanks ist das eher langweilig. Er benötigt andere Menschen und muss sich auch körperlich entfalten können, wenn er eine Rolle spielt. Das sagte er in einem Interview mit der BBC , als er den Film Der Polarexpress promotete.

In dem Interview konnte er die Rolle von Woody aus Toy Story mit der Arbeit am Polarexpress vergleichen.

Verzeiht mir, wenn ich hier ein Geheimnis ausplaudere, aber es ist wirklich eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Im Grunde geht man allein in ein Tonstudio, liest den Text 17 Mal auf unterschiedliche Weise vor, und dann wird die passende Version ausgewählt, zusammengeschnitten, und fertig ist die Aufnahme.

Hanks führte weiter aus, dass er den künstlerischen Wert an der Synchronarbeit anerkenne, diese für ihn selbst jedoch weniger interessant sei. Dagegen konnte er für Der Polarexpress in einen Motion-Capture-Anzug schlüpfen und auch physisch schauspielern. Für Hanks ein großer Unterschied und die klare Präferenz.