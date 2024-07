Tom Hardy spielte vor 22 Jahren Patricks Stewarts Klon in Star Trek – und benahm sich total daneben

Star Trek-Star Patrick Stewart hat seine Memoiren veröffentlicht. Darin erfahren wir, dass er beim besten Willen nicht an eine Karriere für Tom Hardy geglaubt hat.

Patrick Stewart kann auf eine beträchtliche Karriere zurückblicken. In seinen Memoiren Making it so lässt er sein Leben und seine Karriere Revue passieren. Ganz besonders viel hat er dem Star Trek-Franchise zu verdanken – und Star Trek ihm. Als Captain Jean-Luc Picard wurde er in der Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert weltberühmt.

Auch im Film Star Trek - Nemesis war er 2002 dabei und seinen Klon spielte niemand geringerer als ein äußerst ungehobelter und blutjunger Tom Hardy.

Tom Hardy benahm sich bei Star Trek-Dreh daneben – und Patrick Stewart schrieb ihn komplett ab

Tom Hardy schien während des Drehs zu Star Trek – Nemesis wenig Interesse daran zu haben, mit seinen Schauspielkolleg:innen Zeit zu verbringen. Laut Business Insider schreibt Stewart über Hardy:

Er sagte nie ‘Guten Morgen’ oder ‘Gute Nacht’ und verbrachte die Stunden, in denen er am Set nicht gebraucht wurde, in seinem Wohnwagen mit seiner Freundin.

Dieses Verhalten hielt der Brite während der gesamten Drehzeit bei. Stewart bemerkt, dass Hardy dabei nicht feindselig war. Es sei lediglich schwierig gewesen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen.

Paramount Patrick Stewart und Tom Hardy in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert

Für Patrick Steward war damals klar, dass Tom Hardy keine Zukunft in Hollywood haben würde. Als Hardy nach seiner letzten Szene der Produktion ging, verabschiedete er sich nicht einmal vom Cast oder vom Team. Stewart sagte damals zu seinen Kolleg:innen:

Und da geht jemand, von dem wir wohl nie wieder etwas hören werden.

In einer Branche, in der Beziehungen so wichtig sind, kann so ein Verhalten schnell das Aus für eine junge Karriere bedeuten. Tom Hardy aber hatte Glück, denn es sollte nicht das letzte Mal sein, dass es kracht. Dass Hardy am Set für Komplikationen sorgen kann, weiß auch Charlize Theron zu berichten. Schließlich kamen sie und Hardy beim Dreh zu Mad Max: Fury Road auch nicht besonders gut miteinander aus.

Patrick Stewarts Memoiren Making it so * könnt ihr zum Beispiel bei Amazon kaufen. Sie beweisen, dass auch Patrick Stewart nicht allwissend ist. Tom Hardy konnte sich nicht nur in Hollywood behaupten, er spielte auch gleich in mehreren großen Franchises mit, beispielsweise die Titelgeber Venom und Mad Max. Über seine Fehleinschätzung schrieb Stewart:

Es freut mich sehr, dass Tom mir das Gegenteil bewiesen hat.