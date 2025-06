Bei Netflix: Der beste Action-Film der letzten Jahre übertrifft alle Erwartungen und liefert 130 Minuten unfassbare Stunts

Aktuell befindet sich einer der größten Action-Blockbuster der letzten Jahre bei Netflix im Streaming-Abo. Die Rede ist von der phänomenalen Fortsetzung Top Gun: Maverick mit Tom Cruise.

Eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten Kinojahre ist Top Gun: Maverick. Obwohl an die verspätete Fortsetzung anfangs kaum jemand glaubte, verwandelte sich der Action-Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle in einen Überflieger an den Kinokassen. Fast 1,5 Milliarden US-Dollar konnte der Blockbuster einspielen.

Top Gun: Maverick war nicht nur extrem erfolgreich, sondern auch richtig gut. Dominierten lange Zeit die Zweifel, ob diese Fortsetzung überhaupt notwendig sei, deuteten bereits die Trailer an, dass uns hier ein besonderer Film erwartet, der vor allem in puncto Action einiges zu bieten hat. Und dann hat er alle Erwartungen übertroffen.

Der Action-Kracher Top Gun: Maverick mischt das Streaming-Programm von Netflix auf

Nachdem Top Gun: Maverick im Dezember seine Free-TV-Premiere bei ProSieben gefeiert hat, steht er aktuell im Streaming-Angebot von Netflix zur Verfügung. Ab sofort könnt ihr dort die spektakulären Flieger-Stunts bestaunen, die schon im Kino für Staunen gesorgt haben. Top Gun: Maverick ist der beste Action-Film seit Mad Max: Fury Road.

Hier könnt ihr den Trailer zu Top Gun: Maverick schauen:

Top Gun: Maverick - Trailer 3 (Deutsch) HD

Die Handlung von Top Gun: Maverick setzt viele Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ein. Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) ist inzwischen als Testpilot für die US Navy tätig. Allzu lange soll er diesen Job jedoch nicht mehr behalten, denn bei seinem neuesten Testflug wendet er sich direkt gegen die Befehle seines Vorgesetzten.

Daraufhin wird er von seinem Posten abkommandiert und landet wieder bei der Elite-Flugschule Top Gun. Dort soll er eine neue Generation an Pilot:innen ausbilden und auf eine gefährliche Mission vorbereiten. Ehe sich diese versehen, sitzt Maverick selbst im Cockpit und führt die Mission an, was zu weiteren Konflikten führt.

Besonders die Fliegerszenen gehören zu den atemberaubendsten Dingen, die es in den vergangenen Jahren auf der großen Leinwand zu sehen gab. Wir befinden uns direkt im Cockpit, kleben an den Flügeln und spüren die Wucht der Triebwerke. Top Gun: Maverick lässt uns jedes waghalsige Manöver am eigenen Leib spüren.



Ja, in Top Gun: Maverick geht es in erster Linie ums Fliegen. Schlussendlich sind jedoch nicht nur die Action-Szenen beeindruckt. Regisseur Joseph Kosinski (Oblivion) und sein Team haben einen Film geschaffen, der sowohl auf emotionaler als auch thematischer Ebene eine überraschend starke Fortsetzung des Originals darstellt.