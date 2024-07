Toter Targaryen-König sucht Nachfolger mit House of the Dragon-Meme heim: "Dafür habe ich verdammt nochmal Jahre braucht"

House of the Dragon-König Paddy Considine verließ die Serie schon in Staffel 1. Online wurde er jetzt zum Meme-Lord und sucht seinen Thronfolger heim.

The king is dead, long live the king! Zumindest online ist Viserys-Darsteller Paddy Considine alles andere als totzukriegen. Auch nach seinem sich hinziehenden Ausscheiden aus House of the Dragon am Ende der 1. Staffel.

Neben allerlei Bildern und Videos zu seiner Rockband Riding the Low teilt Considine seither viele HotD-Memes. Auch mit seinem ehemaligen Cast-Kollegen.

Dem Ex-König gelüstet es nach House of the Dragon-Memes

Als sein Thronfolger Aegon II. etwa zu Beginn der 2. Staffel die mühsam gebastelten Modellbauten des Ex-Königs zerstörte, konnte sein Vorgänger nicht anders, als seinem Seriensohn Tom Glynn-Carney öffentlich ein entrüstetes Viserys-Meme plus Nachricht zu senden: "Vielen Dank auch Tom, dafür habe ich verdammt noch mal Jahre gebraucht."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganz im Sinne seiner uneinsichtigen Serienfigur mit Krone antwortete Glynn-Carney darauf nur impertinent und verschmitzt: "Schlampige Handarbeit". Das Volk frohlockte.

Mehr zum Thema: Der Targaryen-Stammbaum in House of the Dragon erklärt

Beim Meme zum Hobby-König blieb es aber nicht, denn wie CinemaBlend berichtete, teilte Considine auf Instagram auch ein äußerst beliebtes Reel-Video mit über 1,2 Millionen Likes. Zum Text "House of the Dragon wird die Shrek-Vorwürfe niemals los" werden darin Kostüme und Charaktere aus dem Fantasy-Cartoon Shrek - Der tollkühne Held mit denen aus Westeros verglichen. Ein Schelm, wer Plagiat dabei denkt. Aber seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie lange läuft House of the Dragon Staffel 2 noch?

Zwei Episoden aus der zweiten Staffel von House of the Dragon stehen noch aus. Die vorletzte wird in der Nacht des kommenden Sonntags auf Montag (29. Juli 2024) auf HBO und dem hiesigen Sky-Streamer WOW veröffentlicht. Das Finale steht eine Woche später auf dem Programmplan. Aber keine Sorge: Auch eine 3. Staffel ist dem Fantasy-Format auf Basis von George R.R. Martins Buch Feuer und Blut * bereits sicher.

Spoiler zu Staffel 2, Folge 6 von House of the Dragon: Fans von Paddy Considines König Viserys konnten sich in der jüngsten Episode, fast eine ganze Staffel nach seinem Tod, über ein unverhofftes Wiedersehen freuen. Der ehemalige König erschien seinem Bruder Daemon Targaryen (Matt Smith) in einem Traum.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.