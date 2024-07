House of the Dragon Staffel 2: Der Targaryen-Stammbaum erklärt (ohne Zukunfts-Spoiler)

Um die Familienverhältnisse der Targaryens in Staffel 2 zu durchschauen, hilft unser Stammbaum weiter, der keine zukünftigen Spoiler für kommende Folgen im Drachentanz vorwegnimmt.

Im Game of Thrones-Prequel House of the Dragon regieren die Targaryens Westeros. In Staffel 2 entbrennt bei WOW * allerdings ein familieninterner Bürgerkrieg um den Eisernen Thron. Auf der einen Seite stehen die "Schwarzen" von Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy), der einzigen Tochter und erklärten Thronfolgerin aus erster Ehe des vorigen Königs Viserys. Auf der anderen Seite scharen sich die "Grünen" um Alicent Hohenturm (Olivia Cooke), zweite Frau und Königin-Witwe, die ihren und Viserys' ältesten Sohn Aegon II. zum König erklärte.



Wer dabei wie mit wem verwandt ist, kann schnell verwirren. Erst recht, wenn die Kinder der braunhaarigen Alicent blond sind und die ersten (unehelichen) Söhne der weißblonden Rhaenyra dunkelhaarig daherkommen. Unser Targaryen-Stammbaum zu Staffel 1 hielt euch bereits spoilerfrei von Folge zu Folge über die Familienverhältnisse auf dem Laufenden. In Staffel 2 begleiten wir nun auf ähnliche Weise mit die Tode, Geburten, Hochzeiten und Thronfolgen. Denn wer den vollständigen Targaryen-Überblick in George R.R. Martins Buchvorlage Feuer und Blut * bemüht, erfährt vorab häufig schon mehr als gewollt.

Dieser House of the Dragon-Artikel bietet:

Targaryen-Stammbaum vor Folge 1 von Staffel 2



Targaryen-Stammbaum nach Episode 1, 2 und 3 von Staffel 2

House of the Dragon: Der Targaryen-Stammbaum zu Beginn von Staffel 2 (vor Folge 1)

Die 2. Staffel von House of the Dragon setzt direkt nach dem Finale von Staffel 1 ein: Rhaenyras zweiter Sohn Lucerys (Elliot Grihault) wurde von seinem Cousin Aemond (beziehungsweise dessen Drachen) getötet. Außerdem war die neuste Tochter von Rhaenyra und Daemon in Folge 10 eine Totgeburt. Die Familie hat also zwei Kinder verloren.

HBO/Moviepilot Targaryen-Stammbaum vor Staffel 2, Folge 1

House of the Dragon Staffel 2: Das ist der Targaryen-Stammbaum nach Folge 1, 2 und 3

Der Mord des jungen Drachenreiters aus Team Schwarz hat Folgen: Die 1. Episode der 2. Staffel heißt nicht umsonst Ein Sohn für einen Sohn und so verliert das Grüne Lager zum Staffelauftakt ein Kind an die Meuchelmörder Blut und Käse: Aegons vierjährigen Sohn Jaehaerys Targaryen (Jude Rock) landet enthauptet auf der Liste der Toten von House of the Dragon.

HBO/Moviepilot Targaryen-Stammbaum nach Staffel 2, Folge 1 (und 2 und 3)

Obwohl in den Episoden 2 und 3 von House of the Dragon weitere Figuren in den Tod geschickt werden, ändert das am schwarz-grünen Targaryen-Stammbaum in den nächsten Folgen nichts. Zumindest vorerst, denn neue Verwandtschafts-Enthüllungen in Staffel 2 stehen bevor.

Wir halten euch hier mit ständigen Updates auf dem Laufenden, wie der Drachentanz sich auf die königliche Linie auswirkt und welche Äste des Stammbaums im Folgenden gestutzt oder erweitert werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.