Trailer zu Grey's Anatomy Staffel 22 bestätigt: Nach der Explosion müssen wir um mindestens 6 Figuren bangen

Das letzte Staffelfinale von Grey's Anatomy schockierte die Zuschauerschaft mit einer Explosion im Krankenhaus. Wer hat überlebt und wer nicht? Der Trailer lässt Schlimmes erahnen.

Wer das Finale der 21. Staffel von Grey's Anatomy gesehen hat, weiß, wie dramatisch sie ausging. Meredith (Ellen Pompeo) konnte zwar einen Deal zu ihren Gunsten abschließen, aber dann kam es zu einer Geiselnahme und einer verheerenden Explosion. Die scheint mindestens ein paar Menschenleben im Grey Sloan Memorial gekostet zu haben ... und auch einige der etablierten Seienfiguren sind nicht vom Haken.

Trailer zur 22. Staffel von Grey's Anatomy lässt Fans bangen: Wer ist in der Explosion gestorben?

Wie der Trailer zu Staffel 22 bestätigt, beginnt die kommende Season genauso dramatisch wie die letzte aufgehört hat. Mit jeder Menge Aufregung, Tränen und der quälenden Frage, wer überlebt hat und wer ums Leben gekommen ist. Hier die Vorschau:

Sicher sind jedenfalls schon mal Meredith, die das Elend von draußen beobachten musste, Ben Warren (Jason George), der sich ebenfalls nicht im Krankenhaus befand und Jo Wilson (Camilla Luddington), die sich in den Mutterschutz verabschiedet hatte. Die Vorschau zeigt zudem Catherine Fox (Debbie Allen) und Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) wohlauf.

Offen ist hingegen das Schicksal folgender Figuren, die im detonierten OP-Bereich waren und explizit gefährdet sind:

Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack)

Miranda Bailey (Chandra Wilson)

Unerwähnt blieben bisher Lucas (Niko Terho), Monica (Natalie Morales), Jules (Adelaide Kane) oder Richard (James Pickens Jr.), die sich theoretisch ebenfalls unter den Opfern befinden könnten.

Wann geht es mit Grey's Anatomy weiter?

Die 22. Staffel von Grey's Anatomy startet laut Deadline am 9. Oktober 2025 beim US-Sender ABC. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Ihr könnt aber alle Folgen bis zur 21. Season beim hiesigen Disney+ streamen.

