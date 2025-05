Grey's Anatomy Staffel 21 endet dramatisch – mit Geiselnahme, Explosion und großer Entscheidung für Meredith

Grey's Anatomy packt zum Ende der 21. noch einmal das ganz große Drama aus und führt uns nach einer Geiselnahme und Krankenhaus-Explosion vor Augen, dass niemand sicher ist.

In Deutschland ist die 21. Staffel von Grey's Anatomy vor wenigen Wochen bei Disney+ angelaufen, in den USA ist letzte Nacht schon die finale 18. Folge der langlebigen Krankenhausserie über die Bildschirme geflackert. Wie wir es zum Abschluss einer Season gewohnt sind, wurde es wieder gefährlich im Grey-Sloan-Hospital. (Achtung, es folgen Spoiler zu 21. Staffelfinale von Grey's Anatomy.)

Grey's Anatomy: Staffel 21 endet mit Geiselnahme und neuem Deal für Meredith

Wer den Eindruck hatte, dass Staffel 21 eher dahinplätscherte, bekommt im Finale der 18. Episode ("How Do I Live") noch einmal reichlich Drama geboten. Das positive zuerst: Jo und Link (Camilla Luddington und Chris Carmack) sind nach ihrer Schnell-Hochzeit glücklich und verbringen die Flitterwochen (oder -minuten) Grey's-Anatomy-typisch im medizinischen Vorratsschrank. Außerdem eröffnet Jo Link, dass sie mit Zwillingsmädchen schwanger ist.

Weniger rosig sieht es hingegen bei Teddy und Owen (Kim Raver und Kevin McKidd) aus: Nachdem sie ihre Ehe kurz geöffnet hatten und Owen mit Nora (Floriana Lima) ins Bett stieg, rettet Teddy Owens guter Freundin zwar im OP das Leben, glaubt aber an Gefühle seinerseits und zieht deshalb den Stecker der schon länger wankenden Beziehung.

Der von den Seattle Firefighters in Staffel 21 ans Krankenhaus zurückgekehrte Ben Warren (Jason George) muss trotz erfolgreicher Not-Operation eines Patienten der Wahrheit ins Auge sehen, dass seine Stelle am Grey-Sloan-Hospital nicht verlängert wird. Die jungen Ärtz:innen Lucas und Simone (Niko Terho und Alexis Floyd) geben sich nach vielem Hin und Her ihren Gefühlen für einander hin, bevor Simones One-Night-Stand als neuer Assistenzarzt aufläuft.

Die schon länger knisternde Spannung zwischen Winston und Jules (Anthony Hill und Adelaide Kane) entlädt sich zwischen dem Herzchirurgin und der Assistenzärztin allerdings in die falsche Richtung, als er seine Gefühle andeutet und sie darin den Grund ihrer Benachteiligung erkennt.

Da Ellen Pompeo Grey's Anatomy zwar als Hauptfigur verlassen hat, aber nicht wirklich ausgestiegen ist, sichert sich Meredith im Staffel 21-Finale ihre Zukunft in Seattle: Zwar verkauft sie ihre Krankenhaus-Anteile, um das Geld für die weitere Alzheimer-Forschung in Boston einzusetzen, vereinbart mit Bailey und Webber (Chandra Wilson und James Pickens Jr.) jedoch ihre häufige Rückkehr, erst im Sommer und dann als gelegentliche Ärztin, wobei ihr nicht an einer Chef-Position, sondern vor allem an Laborarbeit und OPs gelegen ist. Aber natürlich erst nach überstandener Geiselnahme ...

Explosiver Abschluss: Grey's Anatomy lässt im Staffel 21-Finale offen, wer stirbt

Den eigentlich Drama-Hammer holt Grey's Anatomy am Ende von Staffel 21 in Form von Jenna Gatlin (Piper Perabo) heraus: Die schon vor mehreren Episoden eingeführte Mutter des schwerkranken Mädchens Dylan glaubt, dass die Mediziner:innen nicht genug für ihre Tochter getan haben und greift als Geiselnehmerin mit Gastank und Funkenanzünder zu extremen Mitteln.

Als Jenna sich Simone greift und die gesamte OP-Etage mit einer Explosion des entzündlichen Gases Acetylen bedroht, mit dem ihr Mann arbeitet, muss Amelia (Caterina Scorsone) ihr Kind operieren. Auch Meredith begibt sich mit der Lieferung medizinischer Hilfsmittel in den bedrohten OP-Saal willentlich in Gefahr. – Fühlt sich hier noch jemand an die dramatische Bombe-im-Bauch-Episode (Staffel 2, Folge 17) oder den Amoklauf (Staffel 6, Folge 24) von Grey's Anatomy erinnert?

Erst nachdem die junge Patientin erfolgreich gerettet wurde und Jenna festgenommen ist, eröffnet sie ihren Geiseln, dass der Gastank in Wahrheit leer war. Nach dem falschen Alarm können alle aufatmen – allerdings nur kurz. Denn Jennas Ehemann Aaron Gatlin (Andy Bean) enthüllt wiederum, dass er gar keine leeren Tanks im Wagen hatte. Als Meredith das Hospital ganz am Ende verlässt und nach oben sieht, explodiert ein Teil der oberen Krankenhaus-Etage. Auf diesem Cliffhanger endet Staffel 21.

Wer am Ende (vielleicht) stirbt, lässt die Serie offen. Mögliche Todeskandidaten sind Link, Bailey, Lucas, Jules, Teddy und mehr – im Prinzip alle, die am Ende der 18. Episode nicht gezeigt werden, da unklar bleibt, wo das Gas ausgetreten ist und sich entzündet hat. Lediglich Meredith und Ben sind sicher, da sie sich draußen befinden.

Staffel 22 ist bereits bestellt und wird das offene Ende im Herbst 2025 aufklären.

Podcast zum Erfolg von Grey's Anatomy

Im Streamgestöber-Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind nach so vielen Staffeln und Jahren Folgen-Highlights? Was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?