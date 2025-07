Erster Trailer zu Stranger Things Staffel 5 kündigt episches Finale an

Die 5. Staffel von Stranger Things startet noch dieses Jahr auf Netflix. Der erste Teaser-Trailer zum großen Mystery-Finale kündigt den erbitterten Kampf gegen Vecna an.

Neun Jahre nachdem die 1. Staffel von Stranger Things auf Netflix an den Start gegangen ist, soll die beliebte Mystery-Serie mit ihrer 5. Season ihr Ende finden. In drei Teilen wird das große Finale auf dem Streamer erzählt, die zum Ende des Jahres gestaffelt veröffentlicht werden. Einen Einblick, was uns darin erwartet, erhaltet ihr jetzt schon im brandneuen Teaser.

Seht hier den ersten Teaser-Trailer zu Stranger Things Staffel 5:

Stranger Things endet mit Staffel 5: Darum geht's im großen Netflix-Finale

Die 5. Staffel setzt eineinhalb Jahre nach den Ereignissen aus Staffel 4 an, in dem Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freund:innen Oberbösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) vorerst in die Flucht schlagen konnten. Während Eddie Munson (Joseph Quinn) den Kampf nicht überlebte, wurde Max (Sadie Sink) erblindet und im Koma zurückgelassen. Gemeinsam müssen sich die Kleinstädter:innen aus Hawkins für einen letzten Kampf gegen Vecna bereit machen.

Die offizielle Synopsis für die Finalstaffel lautet wie folgt:



Hawkins ist von den geöffneten Rissen verwundet und unsere Held:innen sind in einem einzigen Ziel vereint: Vecna zu finden und zu töten. Doch er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt. Ihre Mission noch komplizierter machend, hat die Regierung die Stadt einer militärischen Quarantäne unterzogen und ihre Jagd nach Eleven intensiviert, was diese zurück in ihr Versteck zwingt.

Als das Jubiläum von Wills Verschwinden naht, naht auch schwere und bekannte Furcht. Der finale Kampf steht bevor – und mit ihm eine Dunkelheit, die noch stärker und tödlicher ist als alles, was sie jemals zuvor erleben mussten. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen sie alle – die komplette Bande – zusammenstehen, ein letztes Mal.

Im Serienfinale gibt es ein vorerst letztes Wiedersehen mit folgenden bekannten Gesichtern:

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf Terminator-Star Linda Hamilton freuen, die als großer Neuzugang in Staffel 5 zu sehen ist.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Die finale Season wird acht Folgen umfassen, die jeweils mit einer XXL-Laufzeit aufwarten. Wie Robin-Darstellerin Maya Hawke verriet, soll sich jede Folge wie ein eigener Kinofilm anfühlen. Das hat womöglich auch zu der Dreiteilung der Staffel beigetragen, in welcher Stranger Things Ende des Jahres auf Netflix eintreffen soll.



Teil 1 erscheint in Deutschland mit den ersten vier Folgen am 27. November 2025 um 2:00 Uhr morgens. Teil 2 folgt mit den nächsten drei Folgen am 26. Dezember 2025 um 2:00 Uhr morgens. Teil 3 wird die Staffel sowie die gesamte Serie mit der allerletzten Folge am 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens abschließen.

Welche Serien ihr bis dahin schauen könnt, erfahr ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast 15 der besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Ob wendungsreiche Sci-Fi-Mystery, episches Western-Abenteuer, Superhelden-Überraschungen, fesselnde Krimis oder mitreißende Dramaserien: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.