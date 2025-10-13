Trailer zur nächsten großen Marvel-Serie bringt kontroversesten MCU-Bösewicht aller Zeiten zurück

Der erste Trailer zur Serie Wonder Man ist da. Er zeigt uns eine der wohl umstrittensten Figuren des gesamten MCU und einen herrlich selbstironischen Blick auf Disneys Marvel-Produktionen.

In der neuen Marvel-Serie Wonder Man kehrt der wohl umstrittenste Bösewicht des gesamten MCU zurück. Die Rede ist von dem gescheiterten Schauspieler und angeblichen Terroristen Trevor Slattery (Ben Kingsley) aus Iron Man 3. Der nimmt nun seinen jüngeren Kollegen Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II) unter die Fittiche, der unbedingt die Hauptrolle im Remake Wonder Man landen will. Jetzt ist der erste lange Trailer zu Wonder Man erschienen, der viel Meta-Spaß verspricht.

Seht hier den Trailer zu Wonder Man

Wonder Man - Trailer (Deutsch) HD

Neue MCU-Serie Wonder Man: Umstrittener Iron Man-Bösewicht ist zurück

Vor zwölf Jahren galt Slattery als legendärer Bösewicht Mandarin, bis sich der vermeintliche Schurke als Hochstapler entpuppte – ein Twist, der bis heute Marvel-Fans spaltet und auch in der Serie Wonder Man nicht unkommentiert bleibt. Nach seinem Kurzauftritt in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dürfen sich Fans jetzt auf eine große Rolle von Kingsley als Slattery freuen.

Wer zu denjenigen gehört, die die Enthüllung gar nicht komisch fanden, wird in Wonder Man womöglich doch noch Zugang zur Figur finden, denn die Serie gibt einen herrlich ironischen Einblick hinter die Kulissen der großen Disney-Produktionen.

Wonder Man: So sieht eine Disney-Produktion aus

Ähnlich wie die gefeierte HBO-Serie The Studio zeigt auch Wonder Man einen satirischen Blick auf die Traumfabrik, genauer gesagt auf Disney, die einen Superhelden-Film nach dem nächsten produzieren, was auch in der achtteiligen Meta-Serie nicht unkommentiert bleibt. Damit dürfte Wonder Man auch abseits der Marvel-Fans auf Interesse stoßen.

In den Comics ist Simon Williams ebenfalls Schauspieler, besitzt dort er allerdings Superkräfte, die ihn stärker und schneller machen. Ob Williams in der Serie auch übernatürliche Fähigkeiten besitzt oder diese erst später oder überhaupt nicht entwickelt, verrät der Trailer allerdings noch nicht.

Auch interessant:

Spätestens ab dem 28. Januar 2026 werdet ihr es erfahren, wenn die selbstironische Serie Wonder Man bei Disney+ startet.

Podcast: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Oktober umfassen neben dem neuesten Kapiteln aus Netflix’ Monster-Anthologie und Liam Hemsworths The Witcher-Einstand in Staffel 4 auch das deutsche Euphoria, Harlan Coben-Nachschub sowie die Halloween-Horror mit ES: Welcome to Derry.