Trennung bei GZSZ: Ulrike Frank leidet mit ihrer Serien-Rolle

Für Ulrike Frank und ihre GZSZ-Rolle Katrin Flemming steht in der Vorabendserie eine große Veränderung an: Die Scheidung von Ehemann Tobias. Die Schauspielerin wird bei diesem Thema emotional.

Für die Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten galten Katrin Flemming und ihre Serienliebe Tobias (Jan Kittmann) lange als das neue Traumpaar der Soap. Vor wenigen Wochen dann für alle Zuschauer:innen der Schock: Die beiden trennen sich und nun steht sogar die Scheidung an. Ihre Vergangenheit und Katrins Art, dass sie nur ihre eigene Meinung zulässt, treibt einen Keil zwischen die Eheleute. Tobias kann ihr nicht verzeihen. Andererseits ist Katrins Vertrauen in Tobias gebrochen, da er sie während des Gerichtsprozesses mit Carlos ins offene Messer hat laufen lassen.

„Es ist tragisch“: Ulrike Frank über die GZSZ-Trennung

Mit RTL spricht die Schauspielerin im Interview über den neuen Lebensabschnitt und das Beziehungsaus ihrer Soap-Rolle und kann total mitfühlen.

Es ist tragisch, dass zwei Menschen, die sich eigentlich lieben, trotzdem keinen Weg finden, diese Liebe zu leben. […] Es tut mir so leid, dass Katrin wieder einmal erleben musste, wie es ist, wenn sie sich jemandem ganz öffnet und derjenige im entscheidenden Moment nicht zu ihr steht. Auch wenn Liebende unterschiedliche moralische Kriterien ansetzen, sollten sie ehrlich zueinander sein und Dinge zuallererst miteinander klären.

Als die 55-Jährige das Drehbuch liest, ist sie bereits auf die Geschichte vorbereitet und so schade sie es auch findet, sei ihr bewusst, dass in einer täglichen Serie in Beziehungen immer viel Bewegung sei. Ihrer Meinung nach sei die Trennung sinnvoll, auch wenn sie im Grunde auf vielen Missverständnissen beruht.

Tobias fühlt sich nicht mit Katrin auf Augenhöhe, dabei mag sie gerade das an ihm, dass er ihr auch Kontra gibt. Aber nach seiner Spielsucht und der Privatinsolvenz ist sein Selbstwertgefühl angeknackst. Es kam zum Ungleichgewicht und Vertrauensverlust.

Silberhochzeit: Privat ist Ulrike Frank überglücklich

In ihrem Privatleben herrscht weniger Drama als vor der Kamera. Die gebürtige Stuttgarterin ist seit sage und schreibe 25 Jahren mit ihrem Partner Marc Schubring verheiratet. Ein Leben ohne ihren Ehemann kann sie sich nicht mehr vorstellen. Doch was ist das Liebesgeheimnis der Schauspielerin? Das verrät sie im Gespräch:

Was auch passiert, wir nehmen es an, teilen Freud und Leid, fürchten keine Herausforderungen, gehen aufmerksam und vertrauensvoll miteinander um, nehmen Anteil, bleiben neugierig, sorgen dafür, dass der Humor nicht zu kurz kommt (wobei Marc als gebürtiger Berliner da leicht im Vorteil ist...), genießen unser Leben zu zweit, können auch gut mal allein sein, bewundern und schätzen uns... aber vor allem ist da die Liebe. Bedingungslos, mit allen Macken, Stärken und Schwächen, voller Lebendigkeit, Ehrlichkeit und Dankbarkeit lieben wir uns.

Von diesem Glück kann sich ihre Rolle Katrin hoffentlich bald ein Stück abschneiden.

