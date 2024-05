"Trotz unseres Flehens": Blue Bloods steht vor den letzten 3 Episoden und Star zieht bitteres Fazit

Die beliebte Polizei-Serie Blue Bloods endet dieses Jahr mit dem Finale der 14. Staffel. Nicht nur die Fans sind enttäuscht. Auch viele der Stars haben bis zum Schluss für die Verlängerung gekämpft.

Das Ende von Blue Bloods – Crime Scene New York kommt, ob wir wollen oder nicht. Seit Wochen und Monaten versuchen die Fans, CBS davon zu überzeugen, die Polizei-Serie doch noch um eine weitere Staffel zu verlängern. Der US-amerikanische Sender hat sich aber festgelegt. Nach dem Finale der 14. Staffel ist Schluss.



Nach Staffel 14: Blue Bloods endet und selbst die Stars können jetzt nichts mehr dagegen tun

Die Blue Bloods-Familie ist am Boden zerstört. Dazu gehören auch die Stars der Serie, die sich lautstark für die Rettung ausgesprochen haben. In der neuen Ausgabe des Podcasts Think Big spricht Abigail Baker-Darstellerin Abigail Hawk über das nahende Ende und zieht ein bitteres Fazit. Alle Versuche, CBS umzustimmen, sind gescheitert.

Konkret sagt Hawk:

"[Das Ende der Serie] wird langsam sehr real, wir haben nur noch drei Episoden übrig, die wir drehen müssen. CBS hat verkündet, dass die Serie trotz unseres Flehens, des Flehens der Crew und des Flehens der Fans nicht verlängert wird.

CBS Abigal Hawk in Blue Bloods

Allzu pessimistisch will Hawk aber nicht in die Zukunft blicken:

Aber natürlich stirbt die Hoffnung nie, sie lebt ewig. Man weiß nie, aber ich denke, es ist eine nette Dosis Realität, dass sie endet. Ich erwarte also Tiefs, aber nach den Tiefs kommen die Hochs.

Das Ende von Blue Bloods ist in Stein gemeißelt. Oder doch nicht? Zuletzt verwirrte Hauptdarsteller Tom Selleck mit einer Aussage, dass die 15. Staffel definitiv noch kommt. Schlussendlich meinte er damit aber nur die zweite Hälfte der 14. Staffel, die die Geschichte der Reagan-Familie zu einem Ende führen wird.

Wann erscheint das Finale von Blue Bloods?

In den USA wurde die erste Hälfte der 14. Staffel von Blue Bloods von Februar bis Mai gezeigt. Die Ausstrahlung der zweiten Hälfte, mit den verbleibenden acht Episoden, beginnt im Oktober und streckt sich bis Dezember 2024. Damit endet Blue Bloods noch vor Ende des Jahres bei CBS. Genau Termine sind aber noch nicht bekannt.

