Kommt Blue Bloods Staffel 15 doch noch? Jetzt steht das Schicksal der Tom Selleck-Serie endgültig fest

In den vergangenen Monaten kämpften die Fans und Stars von Blue Bloods um eine Verlängerung der beliebten Polizei-Serie. Jetzt wurde das endgültige Urteil bekannt gegeben.

Seit 2010 läuft die Polizei-Serie Blue Bloods – Crime Scene New York im Programm des US-amerikanischen Senders CBS. Heutzutage ist das gar nicht so selbstverständlich. Gerade im Streaming-Zeitalter kommen viele Serien nicht über drei Staffeln hinaus. Blue Bloods hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Gefolgschaft aufgebaut.



Umso überraschender waren die Berichte Anfang des Jahres, als CBS seine Pläne verkündete, die Serie nicht mehr fortzusetzen. Nach 14 Staffeln sollte Schluss sein. Protest gab es nicht nur aus dem Lager der Fans. Auch einige Blue Bloods-Stars setzten sich für Staffel 15 ein, allen voran Hauptdarsteller Tom Selleck.

Keine Staffel 15: Blue Bloods endet noch dieses Jahr

Wie Deadline berichtet, stellte CBS gestern sein Programm für die nächste TV-Saison in den USA vor – und ein Name tauchte bei den verlängerten Serien nicht auf: Blue Bloods. Damit bleibt der Sender bei seiner Entscheidung. Die Ära der Reagan-Familie neigt sich definitiv dem Ende. Es wird keine 15. Staffel von Blue Bloods geben.

CBS Blue Bloods

Amy Reisenbach, die Entertainment-Präsidentin bei CBS, betonte jedoch die Wichtigkeit der Serie. Blue Bloods hat das CBS-Programm über eine Dekade lang geprägt. Jetzt soll den Fans ein würdiger Abschied von der Serie ermöglicht werden. Auch den Beteiligten, die Jahre ihres Lebens in Blue Bloods gesteckt haben, dankt sie:

Wir möchten uns wirklich bei dem Cast und der Crew bedanken, bei allen, die an der Serie beteiligt waren. Wir werden die Familienessen auf jeden Fall vermissen. Es ist wichtig, der Show den Abschied zu geben, den sie verdient.

Wann erscheint das Finale von Blue Bloods?

Die 14. Staffel von Blue Bloods wird in den USA in zwei Teilen veröffentlicht. Die erste Hälfte startete bereits am 16. Februar 2024 und umfasst insgesamt zehn Episoden. Die zweite Hälfte soll von Oktober bis Dezember 2024 laufen und die Reagan-Saga mit weiteren acht Episoden zum Abschluss bringen.

Kurz vor Weihnachten dürfte damit das Blue Bloods-Finale bei CBS eintreffen. Das könnte ein sehr berührendes letztes Familienessen werden. Wann die 14. Staffel in Deutschland startet, ist noch nicht bekannt. Aktuell läuft die 13. Staffel bei Sat.1 Gold. Bei Skys Streaming-Dienst WOW könnt ihr die ersten 13 Staffeln im Abo streamen.



