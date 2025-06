Matthew McConaughey dreht mit True Detective-Schöpfer neuen Thriller: Die Vorlage hat 28 Bände

Über 10 Jahre nach True Detective tun sich Autor Nic Pizzolatto und Matthew McConaughey für einen neuen Film zusammen. Letzterer soll darin abermals einen Ermittler verkörpern.

Mit der 1. Staffel von True Detective schrieben Schöpfer Nic Pizzolatto und Hauptdarsteller Matthew McConaughey im Jahr 2014 Seriengeschichte. Nachdem aus einem einst geplanten gemeinsamen Nachfolgeprojekt namens Redeemer nichts wurde, haben sich die beiden aber nun doch zusammengefunden: Für das Studio Skydance erweckt das Duo einen legendären Romanhelden zum Leben.

Wie Deadline exklusiv berichtet, hat sich die Firma die Rechte an der Krimi-Romanreihe über den hartgesottenen Privatdetektiv Mike Hammer gesichert, aus der Pizzolatto das Drehbuch zu einem Film adaptiert. McConaughey befindet sich laut der Meldung in Gesprächen für die Hauptrolle des Ermittlers.

True Detective-Reunion mit Matthew McConaughey für neuen Krimi-Film?

McConaughey scheint nach einer längeren Auszeit vom Rampenlicht wohl seine große Hollywood-Rückkehr einzuläuten. Sollte sich die Besetzung des Oscarpreisträgers in der Romanverfilmung bestätigen, wäre es nach dem Thriller The Rivals of Amziah King und dem Drama The Lost Bus bereits das dritte größere Filmprojekt in kurzer Zeit. Davor stand McConaughey zuletzt 2019 für Guy Ritchies Gangster-Komödie The Gentlemen vor der Kamera.

Seine Performance als pessimistischer Mordermittler Rustin Cohle in Staffel 1 von Pizzolattos True Detective sowie auch die atmosphärisch-fesselnde Staffel selbst gelten längst als Meilenstein der jüngeren Serienhistorie.

Eine erneute Zusammenarbeit von Autor Pizzolatto und McConaughey klingt also zumindest auf dem Papier äußerst vielversprechend. Derzeit ist Skydance noch auf der Suche nach einem hochkarätigen Regisseur für den Noir-Krimi.

Pizzolatto selbst ist zuletzt eher durch peinliche Aktionen im Internet aufgefallen. Er wetterte öffentlich gegen seine Nachfolge bei True Detective und erntete dafür zu Recht Spott.



28 Bände und mehrere Verfilmungen: Mike Hammer ist Kult in den USA

Hierzulande weniger bekannt, erlangten die Romane und ihr fiktiver Protagonist Mike Hammer vor allem in den USA extrem hohe Popularität. Schöpfer Mickey Spillane veröffentlichte seinen ersten Band Ich, der Richter im Jahr 1947, der direkt zu einem Bestseller wurde. Bis 1996 ließ er zwölf weitere Hammer-Romane folgen, von denen sich weltweit insgesamt über 200 Millionen Exemplare verkauften.

Nach Spillanes Tod im Jahr 2006 übernahm sein langjähriger Freund und Mitarbeiter, der Comic-Autor Max Allan Collins (Road to Perdition), die Weiterführung der Reihe. Deren finaler 28. Band Baby, It’s Murder erschien erst vor wenigen Monaten.

Die Figur des New Yorker Privatdetektivs Mike Hammer gilt gewissermaßen als Nachfolger der von Dashiell Hammett und Raymond Chandler erschaffenen Roman-Ermittler Sam Spade bzw. Philip Marlowe. Spillanes Noir-Schnüffler zeichnet sich jedoch durch deutlich höhere Skrupellosigkeit und Gewaltbereitschaft als seine Vorgänger aus.

Adaptionen der Bücher für Kino und TV gab es bereits mehrfach, die erste davon war der 3D-Film Der Richter bin ich im Jahr 1953. Zu den weiteren Verfilmungen gehörten unter anderem Robert Aldrichs Rattennest (1955), Ich, der Richter (1982) sowie die 80er-Fernsehserie Mike Hammer mit Stacy Keach in der Titelrolle.

Wann erscheint der Mike Hammer-Film?

Pizzolattos Mike Hammer-Film hat bisher noch kein Startdatum. Da er sich momentan noch in einem relativ frühen Produktionsstadium befindet, gehen wir nicht vor Ende 2026 von einem Start aus.