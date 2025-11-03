"Tut beim Zuschauen weh": Haftbefehl-Doku Babo schockiert Fans auf Netflix

Die Doku Babo über den Rapper Haftbefehl fasziniert Fans auf Netflix – vor allem aber sind sie verstört. Viele Szenen schockieren mit schonungsloser Ehrlichkeit.

Deutschrap-Fans sind einiges gewohnt, was die Hintergrundgeschichten ihrer Held:innen angeht. Über die Jahre gab es im Hip-Hop-Bereich immer wieder Enthüllungen zu Schlägereien, Messerstechereien und Verbindungen ins kriminelle Milieu. Aber die Netflix-Doku Babo – Die Haftbefehl-Story, die seit Kurzem die Netflix-Charts dominiert, schockiert auf eine andere und ungewöhnlich tiefgreifende Art und Weise die Fans.

Netflix-Publikum von Babo-Szenen entsetzt: "Schlimmste Doku, die ich je gesehen habe"

Babo – Die Haftbefehl-Story erzählt den Werdegang von Aykut "Haftbefehl" Anhan, der spätestens seit den 2010ern als einer der größten Rapper der deutschen Hip-Hop-Szene gilt. Dabei werden auch finstere Kapitel wie der Selbstmord seines Vaters thematisiert. Vor allem aber sticht die Dokumentation durch knallharte Szenen von Anhans Drogenkonsum heraus, der ihn zu Wutanfällen oder in den körperlichen Kollaps treibt.

Viele Zuschauer:innen reagieren dementsprechend fassungslos. "[Babo] tut beim Zuschauen weh", schreibt ein Fan etwa, "man sieht eine Person, [die] sich öffentlich zugrunde richtet."

Ein anderer nennt sie "unglaublich stark" und "verdammt hart". Sie sei "eine der besten Dokus, die ich je gesehen habe". "Das beste, was der deutsche Film zu bieten hat", stimmt ein Dritter zu.

Auch in den Kommentaren zur Moviepilot-Besprechung auf YouTube finden sich viele positive, aber bestürzte Reaktionen. "Haben uns ne halbe Stunde angeschwiegen, weil wir so schockiert waren", erzählt ein Zuschauer etwa über seine Stimmung nach dem Ende des Films.

Babo – Die Haftbefehl-Story läuft seit dem 28. Oktober 2025 bei Netflix.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

