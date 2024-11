TV-Revolution bei RTL: Der erste Golden Bachelor sucht mit 73 Jahren die große Liebe

Kann man mit Ü70 noch die Liebe fürs Leben finden? Wenn es nach RTL geht: Ja! Endlich wurde der erste Golden Bachelor bekanntgegeben.

In den USA war das Format bereits mega erfolgreich, jetzt bringt RTL seinen eigenen Golden Bachelor an den Start. Nachdem es mit der Bachelorette bereits seit vielen Jahren ein weibliches Pendant zum klassischen Bachelor gibt, darf jetzt erstmals auch ein Senior ran: Alles, was ihr über den ersten deutschen Ü70-Bachelor wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen.

Liebe mit Ü70: Das ist Golden Bachelor Franz Stärk

Wer hätte das gedacht? Nachdem wir seit endlos vielen Staffeln den blutjungen Bachelorn beim Verlieben zuschauen, hat RTL einen riesigen Schritt gewagt: Endlich wird es auch in Deutschland einen Bachelor-Ableger für Senior:innen geben. Beim sogenannten Golden Bachelor soll gezeigt werden, dass Alter bloß eine Zahl ist – und dass der Wunsch nach Liebe nicht einfach magisch mit 60 Jahren verpufft.

Jetzt hat RTL seinen ersten Golden Bachelor vorgestellt: Franz Stärk. Der charmante Silberfuchs ist bereits 73 Jahre alt und sucht im TV nach einer Lady, mit der er seinen Ruhestand genießen kann. Früher war er als Schuldirektor tätig, inzwischen verbringt er seine Zeit am liebsten mit Sport: Seine größten Hobbies sind Golfen und Radfahren. Nach 12 Jahren Single-Dasein ist er endlich bereit, sich wieder zu binden.

In den USA sorgte der Golden Bachelor für mächtig Drama

Schon im letzten Jahr gab es in den USA die erste Staffel des gewagten Ü60-Experiments zu sehen. Golden Bachelor Gerry Turner (damals 72) konnte als charmanter Witwer überzeugen. Nach typischer Bachelor-Tradition ließ er nichts anbrennen: In der Traumvilla wurde wild geflirtet – am Ende folgte sogar eine Traumhochzeit vor laufender Kamera. Nach nur fünf Monaten ging die Ehe aber schon wieder in die Brüche. Potenzial für Drama gibt es also auch mit Ü60.





Der Golden Bachelor startet schon bald – aber leider nicht im TV

Fans der gepflegten Bachelor-Unterhaltung können sich schon bald auf die ersten Folgen des Golden Bachelors freuen. Wie RTL verraten hat, wird es die Show ab dem 3. Dezember bei RTL+ zu sehen geben. Wer lieber im TV einschaltet, muss sich aber gedulden. Die Staffel soll im Januar 2025 bei RTL anlaufen, genauere Details sind noch nicht bekannt.