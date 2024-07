Über 110 (!) Minispiele und ein geniales neues Feature: Super Mario Party Jamboree wird der Traum jedes Nintendo-Fans

Endlich könnt ihr das neue Super Mario Party Jamboree vorbestellen. So groß war das neue Switch-Game noch nie und es überzeugt mit einem brandneuen Feature, das den Multiplayer-Spaß auf ein neues Level hebt.

Mario Party Fans können sich im Herbst auf ein neues Spiel der beliebten Reihe freuen. Endlich könnt ihr das Multiplayer-Spiel Super Mario Party Jamboree * für die Nintendo Switch vorbestellen und das wird noch größer und besser als die beliebten Vorgänger werden.

Am 17. Oktober erscheint der dritte Teil und hebt den Party-Spaß aufs nächste Level, denn Nintendo hat jede Menge neuer Inhalte und ein besonderes Feature angekündigt. Das vertraute Spielprinzip hat sich glücklicherweise nicht geändert: Ihr würfelt, zieht eure Figur über das Spielbrett und stellt euch den verschiedensten Herausforderungen, von rasanten Rennen bis hin zu kniffligen Geschicklichkeitsspielen.

Das ist Neu beim kommenden Partyspiel Super Mario Jamboree

Wer schon einen der Vorgänger Super Mario Party * oder Mario Party Superstars * besitzt, dem werden zwei der sieben Spielbretter bekannt vorkommen, doch die anderen fünf sind brandneu und machen mit verschiedenen Themen und speziellen Regeln gleich doppelt so viel Spaß. So nehmen bei der Gumba-Lagune die wechselnden Gezeiten Einfluss auf das Spiel und bei Bowsers Burg müsst ihr euch den Herausforderungen des Fieslings stellen.

Bei Super Mario Party Jamboree * warten über 110 Minispiele auf euch, so viel wie noch nie und bei denen müsst ihr nicht nur auf dem Bildschirm aktiv werden. Einige Games wie Minigolf benötigen die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller, bei denen ihr euren virtuellen Schläger auch real schwingen müsst. Das macht besonders in der Gruppe richtig Spaß.

Super Mario Party Jamboree: So viel Multiplayer-Action gab's noch nie

Ein weiteres Highlight des neuen Nintendo Spiels, das es bei den vorherigen Partyspielen nicht gegeben hat, ist der Online-Modus, in dem ihr gegen bis zu 19 Gegner:innen antreten könnt, um in verschiedenen Minispielen möglichst viele Punkte zu sammeln. Damit habt ihr gleich mehrere Herausforder:innen, ansonsten können an der Konsole immerhin bis zu vier Freund:innen gemeinsam zocken.

Immer wieder lässt sich Nintendo für den roten Handwerker und seine Freunde neue Abenteuer einfallen. Fans des Partyspiels werden bei Jamboree mit dem neuen Feature und der großen Spieleauswahl auf ihre Kosten kommen.

