Über 140 Millionen mal angesehen: Niemand dachte, dass das der "beste Film des Jahres" wird und hier könnt ihr ihn schauen

Ein knapp sechsminütiges TikTok-Video über eine brenzlige Haarsituation eroberte am Wochenende das Internet. Die virale Sensation wird als "bester Film des Jahres" bezeichnet und für den Oscar vorgeschlagen.

Auf der Social-Media-Plattform TikTok teilen Menschen für gewöhnlich kurze Videos aus ihrem Leben. Manchmal tanzen sie, manchmal machen sie etwas Lustiges. Und manchmal drehen sich völlig unbeabsichtigt den besten Coming-of-Age-Film des Jahres, der kurzerhand vom Internet zum großen Oscar-Kandidaten erklärt wird.

Virale TikTok-Sensation wird auf Twitter als bester Coming-of-Age-Film des Jahres gefeiert

Genau das ist vor vier Tagen passiert, als ein junges Mädchen namens Valentina ein "Get Unready With Me"-Video auf TikTok gestartet hat. Kurzerhand wurden ihre Pläne jedoch über den Haufen geworfen, als eine ihrer jüngeren Schwestern, Khaleesi, in den Raum stürmt und nach einer Schere fragte. Kurz darauf: ein lauter Schrei.

Khaleesi hat der dritten Schwester im Bunde, Camilla, die Haare geschnitten, allerdings nicht sehr gut. Panik breitet sich aus, doch Valentina nimmt die Schadensbegrenzung gekonnt in die Hand und versucht, den Pony zu richten, ehe die Mutter etwas davon mitbekommend. Immerhin werden am nächsten Tag Klassenfotos gemacht.

Hier könnt ihr das komplette TikTok-Video schauen:

Auf Twitter wird das Video als Coming-of-Age-Film gefeiert. In weniger als sechs Minuten lernen wir die Schwestern und ihre Beziehungen zueinander kennen, während die Präsenz der Mutter im Hintergrund aufgebaut wird und der Vater als großer Cliffhanger fungiert. Die Dramaturgie begeistert – hier wird ein Twist nach dem anderen enthüllt.

Die kleine Schwester, die sich die Schere ausleiht und Unsinn anstellt, obwohl sie zuvor genau darauf hingewiesen wurde, das nicht zu tun. Gegenseitigen Schuldzuweisungen, die in einer Stresssituation à la Der schwarze Diamant gipfeln. Und natürlich die unerwartete Auflösung des Konflikts: Ja, das ist ein ganzer Coming-of-Age-Film.

Gestellt oder echt? Das Internet feiert den mitreißenden Coming-of-Age-Film der drei Schwestern

Der Aufbau des Videos mit seinen sich überschlagenden Ereignissen ist so gut, dass inzwischen spekuliert wird, ob es sich um ein gestelltes Video handelt. Doch selbst wenn das der Fall sein sollte, ist das Ergebnis verblüffend. Auf Twitter findet das Video großen Zuspruch. Sogar Schauspielerin Halle Berry wurde richtig mitgerissen.

Das Rennen um den besten Film des Jahres scheint schon entschieden.

Der Oscar für den besten Kurzfilm wäre definitiv drin.



Vielleicht versteckt sich hier sogar eine ganze Coming-of-Age-Serie.

Das TikTok-Video wird wie ein Kinofilm besprochen und analysiert.

"Pures Kino. Absolut perfekt" – wenn das kein starkes Fazit für ein TikTok-Video ist.

Nun dürfen wir gespannt sein, ob die drei Schwestern eines Tages Karriere in Hollywood machen und mit ihrer Chaos-Energie die Film- und Serienlandschaft aufmischen. Netflix hat sich sicherlich schon einige Notizen gemacht.

