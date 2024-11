Star Wars-Abenteuer und Rückkehr des größten Netflix-Hits aller Zeiten: Das sind die 15 besten Serienstarts im Dezember

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Dezember 2024 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Das Serienjahr neigt sich dem Ende zu und wer sich bereits an den besten Serienstarts des Novembers sattgesehen hat, kann sich im Dezember auf einige weitere spannende Neuheiten und Geheimtipps bei den deutschen Streamingdiensten freuen.

Aus unzähligen Serien-Neustarts haben wir euch die 15 aufregendsten Dezember-Serien herausgesucht, die es in den finalen Wochen des Jahres noch zu entdecken gibt. Vom Sci-Fi-Abenteuer über fesselnde Thriller bis hin zu Anime-Horror und klebriger Comedy sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.

Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Im Dezember kehrt die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten nach über 3 Jahren Pause zurück und entführt uns erneut in die Welt der tödlichen Spiele von Squid Game. Eine weitere heiß erwartete Rückkehr streamt bei Paramount+: Michael C. Hall schlüpft erneut in die Rolle des Serienkillers Dexter – vorerst aber nur als Erzählstimme seiner eigenen Prequel-Serie.

Sci-Fi-Fans kommen zudem bei Amazon auf ihre Kosten, wo die neue Anthologie-Serie vom Love, Death & Robots-Schöpfer nach dem Ende von Netflix' Arcane starken Animations-Nachschub mit Videospiel-Vorlage verspricht. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

Wer in der Weihnachtszeit Serienkost für die ganze Familie sucht, sollte bei ZDF und ARD einen Blick auf die Neuverfilmungen der Jugendabenteuer Fünf Freunde und Ronja Räubertochter werfen. Daneben schickt die neueste Star Wars-Serie bei Disney+ eine Gruppe Kinder in ein aufregendes Weltraumabenteuer.



Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von Magenta TV

Serien-Highlight bei Magenta TV im Dezember: A Very Royal Scandal:

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie Magenta TV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo oder die Familiensaga Hotel Portofino – das Downton Abbey an der italienischen Riviera.

Magenta TV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar.

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken.