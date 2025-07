Überraschung: Avatar-Regisseur James Cameron arbeitet an Geheim-Projekt mit einem der größten Pop-Stars unserer Zeit

Avatar-Regisseur James Cameron mischte sich bei einem Konzertauftritt einer der größten Pop-Stars unters Publikum. Und das nicht zum Spaß, sondern wegen eines geheimnisvollen Projekts in 3D.

Bei der Sängerin handelt es sich um niemand geringeren als Billie Eilish, die sich aktuell auf Welttournee befindet, genauer gesagt in Manchester. Wie Variety berichtet, machte sie am Samstag auf ihrem Konzert eine Ankündigung, die die Fans zum Jubeln brachte. Denn in dem Publikum befand sich Überraschungs-Gast Avatar-Regisseur James Cameron, der mit der Sängerin an einem 3D-Projekt arbeitet.

James Cameron filmt Billie Eilish in 3D

Während ihres Konzerts am Samstagabend in der Co-op Live Arena in Manchester ließ Eilish verlauten, dass die Show Teil eines größeren Projekts sei. „Ihr habt vielleicht bemerkt, dass hier heute mehr Kameras als sonst sind“, sagte sie von der Bühne aus. „Ich darf nicht viel verraten, aber ich arbeite an etwas ganz, ganz Besonderem mit jemandem namens James Cameron – und es wird in 3D sein.“

Die Sängerin wird an vier aufeinanderfolgenden Abenden in Manchester auftreten – stets im selben Outfit. Ein Hinweis darauf, dass das Material möglicherweise zu einem zusammenhängenden Filmprojekt zusammengeschnitten wird.



Hier verkündet Billie Eilish Zusammenarbeit mit James Cameron

James Cameron: Weitere Projekte nach Avatar in Planung

Für Eilish ist es nicht der erste Ausflug in die Welt des Films. 2021 erschien ihre Dokumentation Billie Eilish: The World's a Little Blurry, gefolgt vom Konzertfilm Happier Than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles. Die Zusammenarbeit mit James Cameron deutet jedoch auf ein visuell außergewöhnliches Projekt hin – der Oscar-Preisträger gilt als Meister des 3D-Kinos und als einer der visionärsten Filmemacher Hollywoods.

Die Projekte gehen Cameron jedenfalls nicht aus. Aktuell befindet sich Avatar: Fire and Ash in der Postproduktion und erscheint am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos. Danach will er sich erstmals einem düsteren Fantasy-Epos widmen und außerdem steht ein Historienfilm auf seiner Agenda, bei dem es um die Auswirkungen der beiden Atombombenabwürfe auf Japan gehen soll.

Was genau hinter dem Projekt mit Billie Eilish steht, bleibt abzuwarten, bis dahin spekulieren Fans kräftig in den Kommentarspalten auf Social Media. Ein neuer Konzertfilm, eine Musikdokumentation oder ein innovatives Musikvideo wären möglich.