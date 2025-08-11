Überraschung in den Netflix-Charts: Deutsche Serie wird Wednesday auf Platz 1 gefährlich

Dass Wednesday auch mit der zweiten Staffel die Serien-Charts stürmen wird, war voraussehbar. Ausgerechnet eine deutsche Serie könnte die Addams-Family aber bald vom Thron stoßen.

Nachdem Fans drei lange Jahre auf die Rückkehr der beliebten Netflix-Serie Wednesday warten mussten, ist es wenig verwunderlich, dass die zweite Staffel direkt auf Platz eins der Charts schießt. Doch mit der zweiten Platzierung hätten wohl wenige gerechnet. Denn die deutsche Serie Almania streamt schon seit 2021 in der ARD-Mediathek und findet jetzt auch bei Netflix große Beliebtheit.

Netflix-Charts: Almania schleicht sich an Wednesday ran

In der lustigen Mockumentary wird der neurotische Deutschlehrer Frank Stimpel (Philipp Laude) an eine Brennpunktschule versetzt, wo er mit Härtefällen und Extremsituationen konfrontiert wird. Seit dem 8. August gibt es beide Staffeln bei Netflix und die dritte soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ein starker Einstieg für die deutsche Serie, die mit viel bissigem Humor genauso scharf austeilen kann, wie die Mitglieder der Addams-Familie.

Wednesday Staffel 2 kommt geteilt

Während ihr bei Almania zwei Staffeln streamen könnt, gibt es bei Wednesday aktuell nur anderthalb zu sehen, der zweite Teil folgt dann am 3. September 2025. Allzu lange müsst ihr also nicht warten, um Tochter Wednesday (Jenna Ortega) dabei zu sehen, wie sie gefährlichen Mysterien auf den Grund geht. Denn ihre Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) schwebt in Lebensgefahr, doch ausgerechnet jetzt verlassen Wednesday ihre Visionen.

Da Wednesday zu den erfolgreichsten Original-Serien des Streamers gehört, ist der hohe Einstieg nicht verwunderlich. Bleibt nur die Frage, wie lange sich die Serie mit einer halben Staffel an der Spitze halten kann und ob Almania sie bald noch vom Thron stoßen wird.

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.