"Überraschung!": Wednesday-Cast bespricht Rückkehr toter Figur in neuem Video zu Staffel 2 Teil 2

Kurz vor dem Start von Wednesday Staffel 2 Teil 2 auf Netflix gibt es noch ein Vorschauvideo. Die Macher und der Cast teasen darin eine ganz besondere Beziehung an.

Wednesday-Fans müssen nicht lange auf die neuen Netflix-Folgen mit ihrer Lieblings-Addams-Tochter warten. Nach mehreren Trailern zu Staffel 2 Teil 2 hat der Streamer jetzt auch noch ein Video-Featurette auf Lager, das den Cast um Jenna Ortega und die Macher um Tim Burton zu Wort kommen lässt. Insbesondere wird eine neu aufblühende – oder viel mehr "exhumierte" – Beziehung in den kommenden Episoden unter die Lupe genommen.

Seht hier das Wednesday-Feature zu den kommenden Folgen:

Ab hier lungern Spoiler: Die bis dato letzte Episode der Netflix-Serie endete damit, dass Wednesday defenestriert und schwer verletzt wird. An der Schwelle zum Tod macht sie dann demnächst die Bekanntschaft ihrer neuen Mentorin: Niemand Geringeres als Larissa Weems (Gwendoline Christie), die im 1. Staffelfinale den sprichwörtlichen Löffel abgab und nun als Geist zurückgekehrt ist, um ihrer ehemaligen Schülerin mit Ratschlägen zur finsteren Seite zu stehen.

"Wir werden Weems in Staffel 2 durch den Schleier [zur Totenwelt] sehen", sagt Christie über ihre unverhoffte Rückkehr, die laut der Macher damals überhaupt nicht vorgesehen war. [...] "Sie [und Wednesday] respektieren sich irgendwie einander, aber gleichzeitig hassen sie sich auch. Es ist eine faszinierende Beziehung, die es zu erforschen gilt", teast die aus Game of Thrones bekannte Schauspielerin über den weiteren Verlauf der Serie und ihrer Figur.

Wann genau geht es mit Wednesday auf Netflix weiter?

Vier weitere Folgen von Wednesday gehen am Mittwoch, den 3. September bei Netflix online. Eine weitere Staffel ist der Serie, Satan sei Dank, ebenfalls schon sicher.

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben.

