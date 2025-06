Übertrifft Bose und Sony: Neuer ANC-Kopfhörer von Bowers & Wilkins jetzt reduziert bei Amazon

Mit diesen neuer ANC-Kopfhörern von Bowers & Wilkins bekommt ihr konkurrzenzlosen guten Testsieger-Sound und jetzt sind sie reduziert bei Amazon

Die hervorragend bewerteten Bowers & Wilkins PX7 S3 kamen erst im April auf den Markt und sind jetzt bei Amazon reduziert zu haben *. Günstiger gibt es sie aktuell nirgends und auch generell waren die ausgezeichneten Over-Ear-Kopfhörer, die sich von Platzhirschen wie Bose und Sony absetzen können, bisher noch nicht viel günstiger im Angebot.



Das bieten die Bowers & Wilkins PX7 S3

Die Kopfhörer mit 40-mm-Treibern vom britischen Audiospezialisten Bowers & Wilkins versprechen einen besonders ausgewogenen Klang mit Virtual Surround (Spatial Audio). Mithilfe der Audiotechnologien aptX Lossless und aptX Adaptive sorgt die optimale Verbindung zwischen Kopfhörer und Audioquelle für das bestmögliche Hörerlebnis.

Mit insgesamt acht Mikrofonen gibt es eine leistungsstarke Active-Noise-Cancelling-Funktionalität (ANC) gegen unerwünschte Störgeräusche und dank der präzise positionierten Mikrofone und Sprachverarbeitung der nächsten Generation wird auch eine hervorragende Anrufqualität gewährleistet.

Obendrein ist das ergonomisch geprüfte Design auf stundenlangen, optimalen Tragekomfort ausgelegt und mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit gibt es Audiogenuss über den ganzen Tag hinweg. Derweil reichen bereits 15 Minuten Schnellladen für weitere sieben Stunden. Neben der Bluetooth-Verbindung ist zudem auch Anschluss per 3,5 mm Klinke und USB-C möglich, während die App-Steuerung zahlreiche Equalizer-Einstellungen bietet. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.

Rezensionen und Test: So gut sind die Bowers & Wilkins PX7 S3

Nicht nur in den Amazon-Rezensionen * kommen die Kopfhörer mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen hervorragend an. In der Bestenliste bei Hifi.de führen die Bowers & Wilkins PX7 S3 auf Platz 1 teils deutlich vor der Konkurrenz. Im Test gab es sehr gute 9,3 von 10 Punkten.

Demnach sind die Bowers & Wilkins Px7 S3 eines der besten Modelle, das man sich aussuchen kann. Geboten werde ein schöner, detailreichen Klang mit gutem Noise Cancelling und vielen Komfort-Funktionen. Hervorgehoben wird neben dem ausgeglichenen, dynamischen Sound und dem guten ANC auch eine bequeme Bedienung sowie gute Anrufqualität. Nachteile sind der hohe Preis und dass Spatial Audio sowie Bluetooth LE Audio zum Start nicht verfügbar sind, sondern per Software-Update kommen.

