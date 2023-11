Übertrifft Jennifer Lawrence: Reaktionen zum "besten Tribute von Panem-Film" versprechen atemberaubende Action

Nach 7 Jahren meldet sich Die Tribute von Panem mit einem neuen Film im Kino zurück. Gestern Abend feierte The Ballad of Songbirds & Snakes seine Premiere in Berlin. Die ersten Reaktionen sind begeistert.

In vier Die Tribute von Panem-Filmen war Jennifer Lawrence von 2012 bis 2015 zu sehen. Danach verabschiedete sich die beliebte Science-Fiction-Reihe aus dem Kino. Zuletzt war die gleichnamige Buchvorlage von Suzanne Collins komplett verfilmt. Doch dann meldete sich die Autorin mit einem neuen Teil zurück: einer Vorgeschichte.

Diese Vorgeschichte wurde nun fürs Kino adaptiert. Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes bringt uns zurück in die Welt der Hungerspiele. 46 Jahre vor Katniss Everdeens Überlebenskampf setzt die Handlung des Prequels ein und erzählt von dem jungen Coriolanus Snow, dem späteren Bösewicht der Reihe.

Düsteres Sci-Fi-Epos: The Ballad of Songbirds & Snakes wird als bester Film aus dem Panem-Universum gefeiert

Am gestrigen Sonntag feierte Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes seine Europapremiere in Berlin. Anwesend waren neben Regisseur Francis Lawrence die Stars Rachel Zegler, Tom Blyth, Hunter Schafer und Josh Andrés Rivera. Nach dem Screening sind direkt die ersten Reaktionen im Internet eingetrudelt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Ballad of Songbirds & Snakes schauen:

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie gut ist der neue Teil geworden? Eine Stimme, die bei Twitter aus der Menge sticht, gehört Daniel Howat von Next Best Picture. In einem euphorischen Tweet schreibt er, dass "The Ballad of Songbirds and Snakes der bisher beste Tribute von Panem-Film" ist, was am düsteren Tonfall und der ernsten Herangehensweise liegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Popkultur-Account Atom geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt den Film ein Meisterwerk. The Ballad of Songbirds & Snakes entfaltet sich als "emotionales Epos voller atemberaubender Action, großartiger Dialoge und kühner Bilder" – mit diesen ekstatischen Worten sind dann wohl sogar die gefeierten Jennifer Lawrence-Filme übertroffen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Filmkritikerin Lauren LaMagna, die u.a. für Polygon und Nerdist schreibt, verspricht eine epische Rückkehr in die Welt von Panem. Besonders angetan ist sie von der Gestaltung des Films: "Das Produktionsdesign und das World-Building sind herausragend." Zudem gibt sie Entwarnung an alle Fans des Buches – die werden begeistert sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sehr viel Lob erhält der Cast. Entertainment-Journalist Jeff Conway hebt vor allem vier Namen hervor: "Rachel Zegler ist eine bezaubernde Heldin. Tom Blyth brillant und düster. Viola Davis spielt vorzüglich böse. Und Jason Schwartzman stiehlt allen die Show." Dazu verschwimmen in der Handlung die Grenzen zwischen Gut und Böse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lauren Garafano von Buzzfeed fühlte sich in ihre Kindheit und Jugend zurückversetzt. "Als langjähriger Fan von Die Tribute von Panem hat The Ballad of Songbirds & Snakes für mich komplett abgeliefert. Als ich den Film gesehen habe, spürte ich wieder die Magie, die ich fühlte, als ich den ersten Teil mit 14 Jahren sah."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Etwas kritischer sieht Colliders Perri Nemiroff den Film: " [...] der neue Film ist ziemlich gut! Die ersten zwei Drittel sind sogar ausgezeichnet. Ich kann verstehen, warum sie das Buch nicht in zwei Filme aufgeteilt haben, aber es ist auffällig, dass die ersten zwei Drittel hervorragend sind und das letzte Drittel so lala ist – unausgegoren und gehetzt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit seiner Lauflänge von zwei Stunden und 37 Minuten ist The Ballad of Songbirds & Snakes der längste Teil der Reihe. Ab nächster Woche könnt ihr selbst herausfinden, ob Francis Lawrence und sein Team eine würdige Adaption des Buchs geschaffen haben. Und ob der neue Teil wirklich die Jennifer Lawrence-Filme übertrifft.

Wann startet der neue Die Tribute von Panem-Film im Kino?

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes startet am 16. November 2023 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt fünfte Film der Panem-Saga. Wann, wie und ob die Geschichte danach weitergeht, ist derzeit unklar.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.