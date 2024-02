Ultimatives Upgrade: Mit dieser smarten Beleuchtung wird euer Heimkino unheimlich stimmungsvoll

Mit der TV-Hintergrundbeleuchtung von Govee könnt ihr eurem Heimkino auch ohne Ambilight ein stimmungsvolles Licht verpassen. Das Set für 55 und 65 Zoll Fernseher gibt es gerade reduziert bei Amazon.

Die beliebten Philips Fernseher sind bekannt für ihr stimmungsvolles Ambilight, das eine passenden Hintergrundbeleuchtung zu jeder Film-Szene erstellt. Wer keinen Philips Fernseher hat, muss aber trotzdem nicht auf die Beleuchtung verzichten, denn die Govee Hintergrundbeleuchtung T2 * bietet eine echte Alternative.

Bei Amazon gibt es diese gerade um 15 Prozent reduziert. Vergesst nicht, den Coupon auf der Seite anzuklicken, um nochmal zusätzlich 17 Euro zu sparen, sodass ihr auf einen Gesamtpreis von 110 Euro kommt.

Govee Envisual TV Hintergrundbeleuchtung T2 Deal Zu Amazon

Die Hintergrundbeleuchtung eignet sich für 55 bis 65 Zoll Fernseher. Aber auch für größere Bildschirme bietet Govee eine 75 bis 85 Zoll Beleuchtung *, die aktuell ebenfalls reduziert ist.

So funktioniert die Govee TV-Hintergrundbeleuchtung

Der Silikon-Lichtschlauch besteht aus 60 kleinen LEDs pro Meter und wird auf die Rückseite des Fernsehers geklebt. Mit den beigefügten Klammern kann der Schlauch zusätzlich gesichert werden. Die Dual-Kamera, die die Farben auf dem Bildschirm erfasst, wird dank des Schwerkraft-Mechanismus nur auf den Rahmen des TVs aufgelegt und passt selbst auf ultradünne Displays.

Amazon Govee TV-Hintergrundbeleuchtung T2

Für die Einstellungen der Beleuchtung ist die Govee Home App nötig. Damit könnt ihr aber auch weitere praktische Einstellungen vornehmen, wie einen manuellen Weißabgleich, um die Farben noch genauer leuchten zu lassen, denn wenn beispielsweise Sonnenlicht auf den Bildschirm fällt, verfälscht es auch etwas die Farben des Films, die die Kamera wahrnimmt.

Hintergrundbeleuchtung auch für Gaming und Musik

Per App können auch vier verschiedenen Modi eingestellt werden. Neben Film und Szenarien bietet Govee auch stimmungsvolles Licht für Gaming und Musik. Für letzteres ist in der Steuerbox ein Mikrofon eingebaut, die das Licht mit den Songs synchronisiert und so die LEDs in auffälligen Farben tanzen lässt.

Für Gamer:innen gibt es zwar auch einen Game-Modus, wer den aber noch ausbauen will, sollte einen Blick auf das gerade um 25 Prozent reduzierte Govee AI Gaming Sync Kit * werfen. Der 3,6 Meter lange RGBIC-Streifen schafft die richtige Atmosphäre und mit der App könnt ihr auch eigene AI Beleuchtungseffekte erstellen, um sie individuell auf euer Spiel anzupassen.

Für die grundsätzliche Bedienung ist die App allerdings nicht nötig, denn ihr könnt die smarte Hintergrundbeleuchtung ganz einfach per Sprachsteuerung ein- und ausschalten. Die Govee TV-Hintergrundbeleuchtung T2 ist eine echte Alternative zum Philips Ambilight und funktioniert dank der Kamera bei allen Farbquellen, die auf dem Bildschirm gezeigt werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.