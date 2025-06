Unbedingt nach The Survivors - Der Sturm schauen: 3 Staffeln einer der besten Krimiserien überhaupt gibt es gerade gratis

Wer nach der Netflix-Serie The Survivors - Der Sturm ebenbürtigen Nachschub über dunkle Geheimnisse an der Küste herbeisehnt, findet eine geniale Krimiserie kostenlos auf Amazon.

Seit ihrer Veröffentlichung hält sich die australische Krimiserie The Survivors - Der Sturm auf den vorderen Plätzen der Netflix-Charts. Sie begeistert mit einer intensiven Geschichte über alte Geheimnisse, Schuld und einen mysteriösen Mordfall an der Küste. Doch die Miniserie ist in sich abgeschlossen und lässt Krimi-Fans mit Appetit auf einen Nachschlag auf dem Trockenen sitzen.

Zum Glück liegt mit Broadchurch eine der anspruchsvollsten UK-Krimiserien der letzten 25 Jahre gratis bei Amazon zum Streamen * vor – und zwar mit allen drei schwer zu verdauenden Staffeln, die den Geschmack von The Survivors-Fans durchaus treffen müssten.

Nach The Survivors - Der Sturm: In Broadchurch wird der Mord an einem heranwachsenden Jungen untersucht

Als die 1. Staffel von Broadchurch 2013 beim britischen Sender ITV über die Bildschirme flimmerte, fragte sich das Vereinigte Königreich acht Wochen lang: Who killed Danny Latimer? Der elfjährige Junge (Oskar McNamara) wird eines Morgens tot an den Klippen einer kleinen Küstenstadt im Südwesten Englands aufgefunden, was tiefe Spuren in der beschaulichen Gemeinde hinterlässt. Vor allem lässt man uns unerbittlich am Schmerz der hinterbliebenen Familie teilhaben, ehe das prominent besetzte, gegensätzliche Ermittlungsduo die zum Miträtseln einladenden Untersuchungen einläutet.

Die in der Zwischenzeit mit einem Oscar ausgezeichnete Olivia Colman brilliert in Broadchurch als bodenständige Ermittlerin DS Ellie Miller, die eine persönliche Verbindung zum Fall aufweist: Ihr Sohn Tom (Adam Wilson) war mit Danny befreundet, wodurch sie den Verlust der Eltern Mark (Andrew Buchan) und Beth (Jodie Whittaker) nachfühlen und kaum professionell herunterschlucken kann. Auf einer ähnlich finsteren Note beginnt die Beziehung zu ihrem neuen Partner DI Alec Hardy (David Tennant) aus London, nachdem dieser die ihr versprochene Stelle erhält. Ganz abgesehen davon, dass der schroffe Inspector aus der Großstadt ein eher schwieriger Charakter ist.

Ein Krimi an der Küste, der wehtut: Wie das melancholische Broadchurch nah am Menschen bleibt

Im Laufe der Debütstaffel machen sich mehrere Personen aus Broadchurch verdächtig, den kleinen Danny ermordet zu haben, während Miller und Hardy als Team zusammenwachsen. So zum Beispiel der alte Kioskbesitzer Jack Marshall (David Bradley), der sich als ehemaliger Sexualstraftäter entpuppt, die zwielichtige Dorfbewohnerin Susan Wright (Pauline Qurke), die aus zunächst unerfindlichen Gründen im Besitz von Dannys Skateboard ist, der junge Reverend Paul Coates (Arthur Darvill) und sogar Dannys bester Freund Tom. Die emotional komplexe Auflösung erfolgt bereits am Ende der 1. Staffel mit einer Enthüllung, die noch viel gewaltigere Konsequenzen mit sich bringt.

Staffel 2 von Broadchurch wartet zwar mit einem neuen Mordfall auf, ist aber beinahe mehr am schmerzlichen Nachleben des Danny Latimer-Falls interessiert. Die Melancholie, die zu Beginn zu spüren war und durch den stimmungsvollen Ambient-Soundtrack des Isländers Ólafur Arnalds unterstrichen wird, fällt auch nach der Enthüllung kein bisschen ab. Einfache Antworten oder gar Katharsis sucht man vergeblich, während die Nachbehandlung der Tragödie immer hässlichere Kreise zieht und auch die Ermittelnden um den Schlaf bringt.

Das ist sogar noch in Staffel 3 zu spüren, wenn Broadchurch einen ausnahmsweise feinfühlig erzählten Vergewaltigungsfall ins Zentrum rückt. Schauspielerin Julie Hesmondhalgh, die man vor allem für die Seifenoper und Lindenstraßen-Vorlage Coronation Street kannte, wächst hier als brillant gespieltes Opfer Trish Winterman über sich hinaus, die eine Verbindung zu Dannys Mutter Beth aufbaut. So bleibt sich das Krimi-Highlight Broadchurch auch in seiner Finalstaffel treu – insofern, dass man Schauspiel auf höchstem Niveau erwarten darf und die aufwühlende Auflösung des Kriminalfalls mehr fürchtet als herbeisehnt.

Das kurzlebige US-Remake Gracepoint, in dem David Tennant neben Breaking Bad-Star Anna Gunn ermittelt, liegt ebenfalls als Watch for Free-Titel bei Amazon vor, kommt aber kaum an das britische Original heran.

