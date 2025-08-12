Unbedingt nach Wednesday streamen: 4 Filme, die Staffel 2 inspiriert haben – zwei sind absolute Horror-Klassiker

Wer den Auftakt von Wednesday Staffel 2 gesehen hat, sollte unbedingt in diese vier Filme reinschauen. Denn sie haben den Netflix-Hit maßgeblich inspiriert.

Die 2. Staffel von Wednesday ist vor wenigen Tagen bei Netflix gestartet und hat Jenna Ortegas titelgebende Heldin für ein neues Fantasy/Horror-Abenteuer an die Nevermore Academy zurückgebracht. Die ersten vier Folgen warten mit gleich mehreren neuen Bedrohungen auf, die sich unter anderem auf eine Stalkerin, einen Zombie, gefährliche Insass:innen einer Psychiatrie und mörderische Vögel belaufen.

Diese Elemente wurden maßgeblich von einigen absoluten Klassikern der Filmgeschichte inspiriert, wie nicht nur in der Serie ersichtlich wird, sondern auch dem offiziellen Presseheft der 2. Staffel zu entnehmen ist. Diese vier Filme sind also der perfekte Streaming-Nachschub für die lange Wartezeit auf Teil 2.

Nach Wednesday Staffel 2 streamen: Frankenstein

Frankenstein - Trailer

Direkt in Folge 1 von Wednesday Staffel 2 erfahren wir von der Legende um einen ehemaligen Schüler der Nevermore Academy, der sich ein eigenes Herz aus einem Uhrwerk gebaut hat und daraufhin zahlreiche Experimente an Lebewesen durchführte. Pugsley (Isaac Ordonez) erweckt eine damit in Zusammenhang stehende Kreatur wieder zum Leben, die die kommenden Folgen als Zombie Schlürfi (Owen Painter) heimsucht.

Diese Geschichte hat bei vielen Zuschauenden womöglich bereits Parallelen zu Mary Shellys klassischem Horror-Roman Frankenstein wachgerufen, in dem der titelgebende Wissenschaftler ein Monster aus verschiedenen menschlichen Teilen zusammensetzt und dieses während eines Gewitters zum Leben erweckt. Die erste Verfilmung des Stoffs ist 1931 erschienen und gilt bis heute als absoluter Horror-Klassiker. Nach Wednesday Staffel 2 ist der Film von James Whale ein absolutes Must-Watch.

Ihr findet Frankenstein aktuell in keinem Streaming-Abo, könnt ihn jedoch bei VoD-Plattformen wie Amazon Prime Video, MagentaTV oder Apple TV kaufen beziehungsweise leihen.

Nach Wednesday Staffel 2 streamen: Die Vögel

The Birds - Trailer (English)

Die große Bösewichtin in den ersten vier Folgen von Wednesday Staffel 2 hat die Fähigkeit, Krähen und Raben zu kontrollieren. So wird Wednesday unentwegt von einem einäugigen Raben beobachtet, während Vögel unter anderem Tylers Vater Sheriff Galpin (Jamie McShane) attackieren und ihm die Augen auskratzen.

Aggressive und mörderische Vögel erinnern jede:n Kenner:in der Filmgeschichte natürlich sofort an Alfred Hitchcocks 1963 erschienenen Horror-Klassiker Die Vögel. Darin lernt die Millionärstochter Melanie Daniels (Tippi Hedren) den Anwalt Mitch (Rod Taylor) in einer Zoohandlung kennen und beschließt, ihn in seinem Elternhaus in Bodega Bay zu besuchen. Dort wird das junge Paar schon bald von einer Schar Vögel angegriffen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ist der Klassiker nach Wednesday Staffel 2 Pflicht.

Ihr könnt Die Vögel aktuell etwa bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV oder Google Play leihen oder kaufen.

Nach Wednesday Staffel 2 streamen: Einer flog über das Kuckucksnest

Einer flog über das Kuckucksnest - Trailer (Deutsch) HD

Ein großer neuer Schauplatz in Wednesday Staffel 2 ist die Willow Hill Psychiatrie, in der nicht nur Tyler (Hunter Doohan) als Hyde festsitzt, sondern schließlich auch die Mordermittlungen um die Vögel hinführen. Onkel Fester (Fred Armisen) wird von Wednesday in die Einrichtung eingeschleust, um Beweise zu sammeln, bis die beiden für die Freilassung zahlreicher Insass:innen verantwortlich werden. Die Assistenzärztin Judi (Heather Matarazzo) wird schließlich als Drahtzieherin enttarnt, die schreckliche Experimente an den Patient:innen durchführte.

Hier hat sich Wednesday klar einen weiteren Filmklassiker zum Vorbild genommen: In Einer flog über das Kuckucksnest täuscht der von Jack Nicholson gespielte Randle McMurphy eine psychische Erkrankung vor, um nach mehreren Straftaten nicht im Gefängnis, sondern einer psychiatrischen Einrichtung zu landen. Darin macht er die Bekanntschaft der Oberschwester Ratched (Louise Fletcher), die unsägliche Methoden an ihren Patient:innen anwendet.

Einer flog über das Kuckucksnest könnt ihr aktuell etwa bei Amazon Prime Video, Apple TV, MagentaTV oder Google Play leihen oder kaufen.

Nach Wednesday Staffel 2 streamen: Durchgeknallt

Durchgeknallt - Trailer (English)

Die Storyline um die Willow Hill Psychiatrie soll dazu noch von einem weiteren Film inspiriert worden sein: Durchgeknallt von James Mangold. Darin landet die 18-jährige Susanna (Winona Ryder) nach einem Suizidversuch in einer psychiatrischen Klinik. Dort trifft sie unter anderem auf die soziopathische Lisa (Angelina Jolie), mit der ihre Vorstellungen von Normalität und Wahnsinn immer weiter verschwimmen.

Durchgeknallt könnt ihr aktuell etwa bei Prime Video, Apple TV oder MagentaTV leihen oder kaufen. Mehr zu Wednesday Staffel 2 hört ihr derweil in unserem Podcast:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

