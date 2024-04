Unerwartete Sci-Fi-Rückkehr: Tron 3 bringt die wichtigste Figur der Reihe zurück

Mit Tron 3 steht die Fortsetzung zur beliebten Sci-Fi-Reihe von Disney in den Startlöchern. Dabei soll ein echtes Urgestein des Franchise neben Jared Leto vor der Kamera stehen.

Bereits 14 Jahre ist es her, seit wir mit Tron: Legacy den letzten Eintrag der beliebten Sci-Fi-Reihe von Disney auf der großen Leinwand erlebt haben. Lange Zeit war ungewiss, ob wir tatsächlich mit einem dritten Abenteuer in der Cyberwelt rechnen dürfen, bis die Dreharbeiten zu Tron 3 zu Beginn des Jahres losgingen.

Während Jared Leto darin die Hauptrolle übernehmen wird, dürfen wir uns nun auch noch über einen ganz besonderen Star vor der Kamera freuen ‒ denn die wichtigste Figur der gesamten Reihe wird überraschend doch noch zum Sci-Fi-Sequel zurückkehren.

Sci-Fi-Legende Jeff Bridges kehrt für Tron 3 zurück

So verriet Jeff Bridges in dem Podcast Film Comment , dass er bereits in wenigen Tagen für Tron 3 vor der Kamera stehen wird:

Ich werde diesen Samstag eine Rolle in dem dritten Teil der Tron-Geschichte übernehmen. Ich freue mich darauf. Es ist verrückt. Jared Leto wird die Hauptrolle darin übernehmen und ich habe ein wenig Angst davor, mit ihm zu arbeiten. Ich bewundere seine Arbeit.

Jeff Bridges schlüpfte bereits 1982 in Tron in die Hauptrolle des Computerspezialisten und Programmierers Kevin Flynn alias Clu und kehrte 2010 in Tron: Legacy noch einmal in der ikonischen Rolle zurück.

Wie groß seine Beteiligung als Kevin Flynn in Tron 3 ausfallen wird, verriet Bridges im Gespräch bisher nicht. Jedoch erklärte der The Big Lebowski-Star, dass er sich darauf freue zu sehen, wie sich die Technologie um den Sci-Fi-Dreh verändert hat:

Ich bin wirklich gespannt darauf, wie die Technologie heutzutage aussieht. Als ich Tron: Legacy gemacht habe, mussten wir diese ganzen Punkte auf unsere Gesichter kleben und all sowas. Das ist mittlerweile wahrscheinlich alles Geschichte.

Gleichzeitig schwärmte Bridges, dass Tron 3 weitaus weniger auf CGI setze als noch sein Vorgänger und Regisseur Joachim Rønning (Maleficent) dafür sorge, mehr praktische Sets einzusetzen:

Es wird mehr praktische Sets geben und die sind wunderschön; ich habe bereits ein paar wundervolle Sets gesehen.

Wann kommt Tron 3 mit Jeff Bridges ins Kino?

Die Sci-Fi-Fortsetzung wird in den USA am 10. Oktober 2025 in die Kinos einziehen. Wann Tron 3 uns hierzulande in den Lichtspielhäusern erreicht, ist bisher nicht bekannt, doch ist mit einem ähnlichen Kinostart zu rechnen. Neben Jared Leto und Jeff Bridges stehen unter anderem Shameless-Darsteller Cameron Monaghan, Greta Lee (Past Lives), Evan Peters (Dahmer) und Gillian Anderson (Akte X) auf der Castliste zu Tron 3.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

