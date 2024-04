"Eine neue Ära": Sci-Fi-Fortsetzung, auf die wir seit 14 Jahren warten, soll visuell bahnbrechend sein

Nach langer Wartezeit kommt eine neue Tron-Fortsetzung 2025 wirklich. Einer der Stars des Sci-Fi-Blockbusters hat jetzt vom Dreh geschwärmt und nichts weniger als eine technische Revolution geteast.

Seit dem letzten Tron-Film sind schon 14 Jahre vergangen. Ein dritter Film der Sci-Fi-Reihe, die seit den 80ern aus Tron und Tron Legacy besteht, wurde nach Jahren in der Produktionshölle jetzt fest für 2025 angekündigt. Neben Superstar Jared Leto spielt unter anderem auch Shameless- und Gotham-Darsteller Cameron Monaghan in Tron 3 mit. Jetzt hat der Schauspieler vom Dreh geschwärmt und mit technischen Superlativen um sich geworfen.

Sci-Fi-Fortsetzung Tron 3 soll die Filmwelt verändern

Im Collider -Interview im Rahmen der Calgary Expo hat Monaghan über seine persönliche Verbindung zum Tron-Franchise gesprochen, die er schon hatte, bevor er selbst für den neuen Teil besetzt wurde. Den ersten Teil hat er als Kind im Flugzeug gesehen, während er als 16-Jähriger bei der Premiere von Tron Legacy dabei war.

Den zweiten Teil hat er dann letztes Jahr mal wieder im Kino geschaut, wo der Sci-Fi-Blockbuster für ihn technisch immer noch beeindruckend bis überwältigend gewesen ist:

Ich mag, dass zwischen diesen Filmen mehrere Jahre liegen. Sie erscheinen nicht sehr oft und jedes Mal, wenn sie es tun, zeigen sie eine neue Ära der Technologie und des Filmemachens.

Schaut hier noch den Trailer zum ersten Tron:

Tron - Trailer (Englisch)

Gerade ist er am Set selbst Teil von Tron 3 und die Produktion scheint laut Monaghan zu garantieren, dass die Sci-Fi-Fortsetzung technisch wieder neue Maßstäbe setzt:

Ich denke, dass dieser Film auf ganz ähnliche Weise das, was möglich ist, aus visueller Sicht wirklich vorantreiben wird. Manchmal bin ich wegen dieses Sets sogar an Tagen vorbeigekommen, an denen ich nicht gearbeitet habe, weil es so erstaunlich ist. Viele der handgebauten Sets waren ziemlich phänomenal und ich würde mir diese auch gerne ansehen.

Wann kommt Tron 3 ins Kino?

Der Sci-Fi-Blockbuster soll in den USA ab dem 10. Oktober 2025 auf der großen Leinwand zu sehen sein. Ein Datum für den deutschen Kinostart gibt es noch nicht und zur Story sind bisher nur wenige Informationen bekannt. Ein Set-Video von Tron 3 hat aber schon enthüllt, dass diesmal wohl keine Menschen in die virtuelle Welt reisen. Stattdessen soll eine virtuelle Figur in die Realität kommen.

Die ersten beiden Tron-Filme könnt ihr bei Disney+ im Abo * streamen.

Fallout: Wie gut ist Amazons größte Sci-Fi-Serie des Jahres wirklich?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.