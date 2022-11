Unfassbar: Fast and Furious 10 soll 340 Millionen US-Dollar kosten, nur 2 Filme waren jemals teurer

Als Abschluss der Fast & Furious-Reihe ist das Budget für Teil 10 jetzt auf 340 Millionen Dollar explodiert. Auf der Liste der teuersten Filme steht er damit auf Platz 3.

Fast & Furious 10 soll Vin Diesels Action-Reihe auf einem Knall beenden. Und womöglich mit dem finanziellen Ruin der Produzenten. Insidern zufolge wird der Film jetzt eine unglaubliche Summe von 340 Millionen Dollar kosten und ist damit mindestens der drittteuerste Film aller Zeiten.



Fast & Furious 10 wird Platz 3 der teuersten Filme aller Zeiten: Wie kam es dazu?

Das berichtet nun The Wrap mit Bezug auf anonyme Quellen. Demzufolge ist das Budget des Actionfilms durch Erhöhungen der Schauspielgagen, Inflation und Corona-Sicherheitsmaßnahmen schier explodiert. Eingeplant waren solch hohe Ausgaben wohl eher nicht. Der Vorgänger Fast & Furious 9 kostete beispielsweise lediglich 200 Millionen US-Dollar (via The Numbers ).

Mit über einer Drittelmilliarde Dollar steht Fast & Furious 9 nun auf Platz 3 der teuersten Filme aller Zeiten. Nur das große MCU-Finale Avengers 4: Endgame und der Piraten-Blockbuster Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten gingen noch mehr ins Geld, wie Insider vorrechnet. Dabei handelt es sich wohlgemerkt nur um das Produktionsbudget, die teils horrenden Werbekosten kommen noch obendrauf.

Wann kommt der Action-Kracher Fast & Furious 10 mit Vin Diesel ins Kino?

Ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat, werden Fans und Produzenten erst in einigen Monaten herausfinden. Fast & Furious 10 erscheint am 18. Mai 2023 in den deutschen Kinos.

Was haltet ihr von den Fast & Furious 10-Kosten?