Aquaman-Star Jason Momoa verrät: Vin Diesels Gegner in Fast & Furious 10 ist ein Sadist mit Daddy Issues

Im nächsten Fast & Furious-Teil spielt Aquaman- und Game of Thrones-Star Jason Momoa den Bösewicht. Jetzt hat er einige neue Infos zu seiner Rolle verraten.

Nach seiner DC-Heldenrolle als Aquaman hat Jason Momoa extrem Bock, endlich mal wieder einen Bösewicht zu spielen. Game of Thrones-Fans dürften ihn als fiesen Khal Drogo bis heute nicht vergessen haben. Mit so einer ähnlichen Rolle wird er im kommenden Fast & Furious 10 gegen Vin Diesel & Co. antreten.

Jetzt hat der Star nochmal über seine Figur in dem Action-Sequel gesprochen und neue Details verraten.

Jason Momoa beschreibt Fast & Furious 10-Bösewicht als sadistischen Paradiesvogel

Bei Apple TV+ ist der Schauspieler ab dem 26. August in der 3. Staffel See - Reich der Blinden zu sehen. Bei der Premiere auf dem roten Teppich sprach Momoa mit Variety auch über die kommende Fast X-Rolle. Während er am Set die Zeit seines Lebens haben soll, beschreibt er den Bösewicht so:

Er ist sehr sadistisch und androgyn und er ist ein bisschen wie ein Paradiesvogel … Er hat viele Probleme, dieser Typ. Er hat definitiv ein paar Vaterprobleme.

Mehr wollte Jason Momoa noch nicht verraten. Anscheinend dürfen wir uns bei seinem Fast X-Bösewicht aber auf einen sehr markanten Zeitgenossen freuen. Der zehnte Teil der Fast & Furious-Reihe, der hinter den Kulissen eine große Krise ausgelöst hat, soll bei uns am 18. Mai 2023 ins Kino kommen.

