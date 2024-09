"Unfassbar sympathisch": Wildcard-Verena kämpft sich bei Wer stiehlt mir die Show? ins Finale

Das Finale am Sonntag war besonders knapp. Joko stellte sich im Finale diesmal keinem der herkömmlichen Teilnehmer:innen, sondern der Wildcard-Teilnehmerin Verena.

Am Sonntag, den 15. September wurde die zweite Folge von Wer stiehlt mir die Show? moderiert von Joko Winterscheidt. Von Nina Chuba, Tommi Schmitt und Kurt Krömer konnte sich in der vergangenen Woche niemand durchsetzen. Diesmal war jedoch eine besondere Wildcard-Teilnehmerin am Start, die alle anderen Teilnehmer:innen in die Ecke drängen konnte.



Der Anfang bei Wer stiehlt mir die Show? lief besonders desaströs für alle Beteiligten

Zahnärztin Verena saß diesmal als Wildcard neben den anderen Prominenten im Studio. Doch am Anfang ging es noch recht zäh zu. Bei “Die leichten Fünf” hatten alle Kandidat:innen Schwierigkeiten, die Fragen zu beantworten. Verena konnte sich mit nur zwei Punkten an die Spitze setzen.



Tommi Schmitt und Nina Chuba konnten in der ersten Runde sogar keinen einzigen Punkt ergattern. Auch in der letzten Woche hatten die vier Kandidat:innen schon Probleme mit “Die leichten Fünf”, doch diesmal war selbst Joko überrascht:



Wann sind wir so kompliziert geworden? ‘Die leichten Fünf’ waren immer leicht, oder?

Wer stiehlt mir die Show? : Krömer kommt zweimal ins Stechen - Wildcard-Teilnehmerin setzt sich durch

Diesmal gab es auch zwei Stechen wegen Punktgleichheit. Nach vier Kategorien waren Nina Chuba und Kurt Krömer punktgleich und mussten eine Schätzfrage beantworten, Krömer gewann, Chuba musste ausscheiden.



Nach drei weiteren Kategorien waren Tommi Schmitt und Kurt Krömer nach einer phänomenalen siebten Kategorie punktgleich. Bei “Viel oder Nichts” konnte Krömer kurz vor Ende der Kategorie noch drei Punkte aufholen, während Schmitt zwei Punkte abgezogen wurden. Im Stechen setzte sich diesmal Schmitt durch.

Im Finale unterlag Verena knapp gegenüber Joko

Doch im Finale konnte sich diesmal die Wildcard-Teilnehmerin Verena durchsetzen. Mit viel Spürsinn, Rateglück und scharfem Verstand konnte sie gegen Joko antreten, um die Show zu gewinnen. Zu Beginn sah es noch gut für die Ärztin aus, als sie Joko bei einer falschen Antwort erwischte und schließlich in Führung ging.



Doch obwohl Verena ihre Münze zweimal richtig gesetzt hatte, konnte sie sich nicht gegen Joko durchsetzen. In einem knappen Duell konnte sich Joko schließlich durchsetzen und die Show für sich entscheiden. Doch trotz des Sieges tat es Joko sehr leid, Verena so einfach gehen zu lassen. Er lobte sie für ihren ersten Auftritt in der Show:



Weil du auch eine unfassbar sympathische, wahnsinnig tolle Wildcard-Kandidatin in der heutigen Show warst. Ernsthaft. Und du hast gekämpft, wie sonst noch was und du hast alle Profis hier ausgestochen am heutigen Abend. Und ich glaub wenn es nicht im Finale wär, dann hättest du auch mich da an die Wand gespielt.

Wo man Wer stiehlt mir die Show? schauen kann

Wer stiehlt mir die Show? läuft jeden Sonntag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die aktuelle Folge kann auch eine Woche vorher auf Joyn Plus+ gestreamt werden. Bei Joyn sind alle Folgen auch on demand verfügbar.