Ungewöhnlicher Arnold Schwarzenegger-Film heute im TV, vor dem der Action-Star große Angst hatte: "Habe richtig geschwitzt"

Am Montagabend läuft eine Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger bei Kabel eins, die den Star vorab ganz schön nervös machte. Mit einem Trick ging trotzdem alles gut.

Neben bierernsten Action-Rollen hat sich Arnold Schwarzenegger in seiner Karriere auch immer wieder in Komödien ausprobiert. Dazu zählt der unterhaltsame Kindergarten Cop von 1990, in dem Arnie als Undercover-Polizist auf eine Horde Kleinkinder aufpassen muss. Der Film, der am Montagabend bei Kabel eins läuft, machte die Action-Legende vor dem Dreh extrem nervös.

Darum geht es in Kindergarten Cop

In der Story des Films von Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman kann der Polizist John Kimble (Schwarzenegger) den Drogendealer Cullen Crisp (Richard Tyson) verhaften. Für den Prozess braucht er Cullens Ex-Frau Rachel (Penelope Ann Miller), die mit ihrem Sohn untergetaucht ist. Kimble verfolgt die Spur der beiden zu einem Kindergarten, in den sich der Cop als verdeckter Ermittler einschleust. Hier muss er sich ganz neuen Herausforderungen stellen.

Arnold Schwarzenegger hatte Angst vor Umgang mit Kindern

Nicht nur Arnies Figur in der Action-Komödie musste sich auf die kleinen Stars von Kindergarten Cop einlassen. Der Schauspieler war laut eines Berichts der LA Times selbst extrem nervös vor dem Dreh:

Man liest das Drehbuch und es ist eine großartige Idee, und dann realisiert man, was man machen muss. Deshalb habe ich darauf bestanden, dass Ivan bei dem Film Regie führt. Als ich hineinging, schwitzte ich. Ich fühlte mich wie die Figur im Film.

Durch seinen athletischen Lifestyle konnte Schwarzenegger die Kids schließlich begeistern:

Dann wurde mir klar, dass körperliche Fitness eine Möglichkeit wäre, sie anzugehen. Ich bat sie, Jumping Jacks zu machen, und 100 Kinder begannen mit Begeisterung, Jumping Jacks zu machen. Wir begannen mit dem Training und von da an hatte ich sie voll und ganz auf meiner Seite.

Wann läuft Kindergarten Cop im TV?

Kabel eins strahlt die Action-Komödie am 2. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate könnt ihr Kindergarten Cop zurzeit nirgends schauen.

Hört auch den Streamgestöber-Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.



