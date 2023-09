"Wollte eine Woche lang niemanden sehen": Arnold Schwarzenegger schämt sich seit 30 Jahren für einen seiner schlimmsten Flops und James Cameron macht heute alles noch schlimmer

Vor 30 Jahre drehte Arnold Schwarzenegger einen eigentlich genialen Fantasy-Action-Film. Leider floppte er heftig und diese Niederlage beschäftigt den Star noch heute.

Arnold Schwarzenegger ist einer der größten Filmstars der Geschichte. Er prägte in den 80ern einen ganzen Action-Zweig, spielte in Klassikern wie Terminator 1 und 2 mit und erfand sich später mit Comedy-Rollen neu. Einen Teil dieser Wandlung bildete der Meta-Fantasy-Action-Film Last Action Hero – der im Vergleich zu Arnold Schwarzeneggers übrigen Rollen geradezu desaströs floppte.

1993 wurde der Film veröffentlicht, 30 Jahre später blickte der Österreicher in seiner Netflix-Doku auf die Niederlage zurück. Sie quält ihn noch heute. Zumal Weggefährte James Cameron Salz in die offene Wunde streute.

"Es ist peinlich": Schwarzenegger kommt einfach nicht über Last Action Hero hinweg

Netflix Arnold Scharzenegger in seiner Doku

In Last Action Hero spielt Arnold Schwarzenegger eine Karikatur seiner markigen Action-Helden. Ein Fan (Austin O’Brien) wird magisch in die Handlung von "Jack Slater" gezogen und trifft dort auf sein Idol. Der Star dekliniert im Verlauf der Handlung sämtliche Rollenklischees durch, die er selber etablierte.

Klingt eigentlich genial. Nur wollte das damals kaum jemand in den Kinos sehen: Bei einem Budget von 85 Millionen US-Dollar spielte der Film nur knapp 50 Millionen wieder ein. Das war der Superstar nicht gewohnt. Und entsprechend verletzt reagierte er. "Es tut weh. Es verletzt deine Gefühle", sagte er 30 Jahre später, wie Entertainment Weekly berichtete. "Es ist peinlich. [...] Ich wollte eine Woche lang niemanden sehen."

Was Terminator-Regisseur James Cameron über den Misserfolg sagt

Mit James Cameron drehte Schwarzenegger unter anderem seine Sci-Fi-Erfolge Terminator 1 und 2. Cameron ist bekannt für seinen rauen Ton und er schonte auch den muskelbepackten Star nicht.

In der Netflix-Doku teilte der Avatar-Regisseur seine ungeschönten Erinnerungen an: "Er klang, als würde er im Bett weinen." Diese lebhafte Beschreibung von Schwarzeneggers Trauerphase nach Last Action Hero hörte der Schauspieler bestimmt gerne.

Schwarzenegger habe den Flop als tiefen Schaden in seiner Marke wahrgenommen, erklärte Cameron weiter. "Ich denke, es hat ihn wirklich erschüttert." Verwunden hat Schwarzenegger den Flop natürlich trotzdem irgendwann. Nur ein Jahr nach Last Action Hero drehte er den Kracher True Lies – mit James Cameron.

