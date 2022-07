"Unmenschlich": Teilnehmer verklagt eine der populärsten Netflix-Shows

Liebe macht blind ist eine der erfolgreichsten Reality-Shows aus dem Hause Netflix. Nun erhebt ein ehemaliger Teilnehmer schwerwiegende Vorwürfe und verklagt den Streaming-Dienst.

Netflix hat sich in den letzten Jahren verstärkt im Reality-Sektor ausgebreitet. Eine der populärsten Shows des Streaming-Diensts in diesem Gebiet ist Liebe macht blind (im Original: Love Is Blind), die 2020 ihre Premiere feierte und Anfang des Jahres für eine 2. Staffel zurückkehrte. Nun erhebt ein ehemaliger Teilnehmer schwere Vorwürfe.

Jeremy Hartwell, der in der 2. Staffel auftauchte, berichtet von "unmenschliche Arbeitsbedingungen", wie Variety zusammenfasst. Seine Klage geht gegen Netflix sowie die Produktionsfirma Kinetic Content. Auch Delirium TV, die das Liebe macht blind-Casting im Auftrag von Kinetic Content durchführen, wurde von Hartwell verklagt.



Klage gegen Netflix: Bei der Reality-Show Liebe ist blind werden die Teilnehmenden ausgebeutet

Laut Hartwell werden die Teilnehmenden durch Schlafmangel an ihre Grenzen getrieben. Der Zugang zu persönlichen Kontakten wird verwehrt, genauso wie zu ausreichend Essen und Wasser. Alkohol gibt es dagegen im Übermaß. Die Bezahlung liegt unter dem Mindestlohn von Los Angeles County, wo die 2. Staffel gedreht wurde.

Für eine Woche erhalten die Teilnehmenden 1000 US-Dollar. Da sie pro Tag aber bis zu 20 Stunden arbeiten müssen, ergibt das nur einen Stundenlohn von 7,14 US-Dollar. Das liegt weit unter den 15 US-Dollar Stundenlohen, die gesetzlich in Los Angeles County vorgeschrieben sind. Darüber hinaus musste sich Hartwell nach seinem Ausscheiden aus der Show mehrere Tage von den furchtbaren Bedingungen am Set erholen.

Netlix hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen und der Klage geäußert. Die 3. Staffel von Liebe macht Blind ist bereits abgedreht (dieses Mal fand die Produktion in Dallas, Texas statt) und soll noch vor Ende des Jahres ihre Premiere feiern.

