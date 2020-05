Unschlagbar bei Amazon: 6 Filme mit Batman & Co. im Sonderangebot

Noch bis zum 1. Juni 2020 gibt es bei Amazon ein unschlagbares Angebot: Ihr könnt euch für 30 Euro 5 Blu-rays kaufen aus einer imposanten Liste von Filmen.

Amazon hält wieder einmal ein Sonderangebot für alle Heimkino-Fans bereit. Wer seine Blu-ray-Sammlung erweitern will und/oder sich von Streamingdiensten unabhängig machen möchte, sollte in den mehr als über 1.500 Filmen stöbern, denn es gibt einige interessante Streifen zu entdecken.

Ihr könnt euch für 30 Euro ein Paket aus 5 Blu-rays zusammenstellen. Für sich allein genommen wären die Filme teurer, so dass sich dieses gesammelte Angebot durchaus lohnt. Es gilt nur noch bis zum 1. Juni 2020. Wir haben uns die Filmliste angeschaut und schnüren euch hier ein Paket, welches besonders für die DC-Fans unter euch oder solche, die es werden wollen, von Interesse sein könnte.

Batman, Superman & Wonder Woman im Amazon Sonderangebot

Wer noch nicht alle DCEU-Filme gesehen hat oder sie sich unbedingt in sein Regal stellen will, sollte das Amazon Schnäppchen in Betracht ziehen. Immerhin gibt es 5 Filme des DC Extended Universe im Angebot mit den Ikonen Batman, Superman und Wonder Woman etc.

All jenen unter euch, die hinter die Kulissen von Batman & Co. schauen wollen, sei die Hulu-Dokumentation Batman & Bill ans Herz gelegt. Dabei handelt es sich um ein Porträt des US-amerikanischen Comic-Autors Bill Finger. Er ist der Mann, der Batman sein Fledermaus-Cape gab und den Namen Bruce Wayne erfand. Durch ihn wurde die Figur zur Ikone.

Wer es vollständig mag: Es fehlen bei diesem Amazon Sonderangebot nur die beiden letzten DC-Filme Aquaman und Shazam!.