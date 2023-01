Unter 100 Euro bei Amazon: Extrem gutes Star-Wars-Lichtschwert für echte Kämpfe und mit neuartiger Bewegungssteuerung

Es gibt immer mehr Lichtschwerter zum Kaufen. Amazon bietet aktuell eine Star-Wars-Waffe an, die es in sich hat: Das Schwert eignet sich für echte Kämpfe und verfügt über ein einzigartiges Feature.

Wer als Star-Wars-Fan bei der nächsten Convention auffallen will, braucht vor allem ein passendes Lichtschwert. Und zwar am besten eines, das sich für echte Kämpfe eignet und stabil ist. Aber welches Modell ist das richtige?

Wir haben euch bereits diverse günstige und hochwertige Lichtschwerter vorgestellt. Heute empfehlen wir eine ganz besondere Klinge.

Amazon bietet momentan für unter 100 Euro ein Smooth FX Duell-Lichtschwert an, das nicht nur mit RGB-Beleuchtung und diversen Sound-Effekten daherkommt, sondern auch über eine einzigartige Bewegungssteuerung verfügt. Wir stellen euch das Modell näher vor und verraten euch, was genau ihr für euer Geld erwarten könnt.

Star-Wars-Lichtschwert für echte Duelle mit Bewegungssteuerung

Das Smooth Swing FX Duell-Lichtschwert gibt es bei Amazon in drei unterschiedlichen Varianten, nämlich mit grauem, schwarzem und silbernem Griff. Alle drei Modelle kosten derzeit 99,99 Euro * und werden von Amazon direkt versandt – ihr müsst also keine lange Lieferdauer in Kauf nehmen, bis die Klinge eurer Wahl bei euch ankommt.



Was hat das Lichtschwert im Detail zu bieten?

Bei den grundlegenden Features orientiert sich das Smooth Swing FX Duell-Lichtschwert am Standard für vergleichbare Lichtschwerter. Der Griff besteht aus robustem Aluminium und die Klinge aus schlagfestem Kunststoff.

Die Besonderheit dieses Lichtschwerts besteht in der Smart-Motion-Control-Funktion: Bewegt ihr die Klinge auf eine bestimmte Weise, schaltet ihr sie ein oder aus – ihr müsst also nicht auf eine separate Taste drücken, um das Lichtschwert zu aktivieren.



12 veränderbare RGB-Farben, 6 Beleuchtungsmodi und 12 Soundmodi



und 12 Soundmodi Smart-Motion-Control-Bewegungssteuerung



Material : Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff



: Griff aus Metall (Aluminium), Klinge aus schlagfestem Kunststoff Größe : Griff 25,8 cm, Klinge 92 cm



: Griff 25,8 cm, Klinge 92 cm Integrierter Lithium-Ionen-Akku mit mehr als 6 Stunden Akkulaufzeit (aufladbar in 2 bis 4 Stunden via USB-Port; Ladeanzeige gibt an, wann der Akku geladen ist)

Das Smooth Swing FX Duell-Lichtschwert kombiniert also eine große Klinge mit vielen Zusatzfunktionen und dem besonderen Motion-Control-Feature. Der Preis von knapp unter 100 Euro garantiert darüber hinaus ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die nächste Convention kann also kommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.