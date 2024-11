"Unterirdisch": Stefan Raab wird von Fans wegen fragwürdiger Äußerungen kritisiert

Stefan Raab ist vor allem für seinen bissigen Humor bekannt. In seiner gestrigen Show trat er jedoch gleich in mehrere Fettnäpfchen, was bei den Fans gar nicht gut ankam.

Seit seinem Comeback macht Stefan Raab wieder regelmäßig Schlagzeilen, sei es mit seiner neuen Show mit Michael "Bully" Herbig oder seinen aktuellen ESC-Ambitionen. Doch am 20. November lieferte Raab in Du gewinnst hier nicht die Million einige Witze, die über die Stränge schlugen.

Ageism: Stefan Raab belustigt sich über das Format Golden Bachelor Stefan Raab ging zum Start seiner Show gleich in die Vollen: Er verwies auf den 85. Geburtstag des US-Präsidenten Joe Biden und meinte, dass er jetzt alt genug sei, um beim Golden Bachelor mitzumachen. Dabei handelt es sich um ein Format, bei dem der Bachelor 73 Jahre alt ist und die Kandidatinnen ein ähnliches Alter haben.

Raab selbst erklärt das Format jedoch ein wenig anders und hält sich mit dem Ageismus nicht zurück:

Das ist wie das Original, nur mit Leuten, die schon am Jenseits schnuppern. Oder wie soll man das umschreiben?

Dabei macht er sich in alter Raab-Manier über das Format lustig und zieht auch andere Personen wie Paul Janke mit hinein. Doch Raab ist sich seiner selbst bewusst und teasert schon an, was noch kommen wird:

So Age-Shaming check, das haben wir gemacht heute. Fat-Shaming haben wir später für sie noch in der Sendung, also bleiben sie dran.



Dann schießt Raab noch gegen die ehemalige Grünen-Chefin Doch dafür muss man nicht lange warten, denn Raab schreitet schnell über seine Berichterstattung zum Parteitag der Grünen voran, insbesondere über die Verabschiedung von Ricarda Lang als Parteivorsitzende. Raab sparte nicht mit Spott und nannte sie die "Maite Kelly der Grünen".

Daraufhin zeigt Raab einen Clip von Ricarda Lang, wie sie aufgrund ihres Abschieds in Tränen aufgelöst ist und neben ihr die Außenministerin Annalena Baerbock den Tisch wischte. Raab witzelte dann, dass die Grünen ein veraltetes Frauenbild haben, weil Baerbock als Frau für das Putzen zuständig sei. Doch das Bodyshaming ließ nicht lange auf sich warten, als er sagte:

Was hat sie weggewischt, die Bratensoße, oder was?

Das Lachen war verhalten und Raab merkte wohl, dass er eine Grenze überschritten hat, ließ aber nicht locker. Aufgrund der Tatsache, dass Lang noch weiterhin im Bundestag ausharrt, meint er:

Das heißt, sie wird weiter von den Bürgern durchgefüttert? Darf man das in dem Fall sagen?

"Früher war nicht alles besser": Fans beschweren sich über Raabs Humor Seine Witze über Ricarda Lang kamen bei den Fans nicht gut an. So beschwert sich ein X-User über seine veralteten Witze:



Raabs Comeback zeigt zumindest eines: früher war nicht alles besser.

Viele weitere Instagram-User finden auch Raabs Konzept langweilig, wie diese Person schreibt:

Wo bleibt die vollmundig versprochene Unterhaltung? Diese Show kann Raab ja nicht gemeint haben.

Ein weiterer User schließt sich dem an und schreibt: "Anstrengend. Kommt da noch was oder war das die angekündigte Showsensation von Raab?" Ob die Fans Raab den Fehltritt verzeihen werden, bleibt abzuwarten. Die Quoten der Show scheinen sich zumindest langsam eingependelt zu haben.

Auch interessant: Bekannter Comedian prophezeit Stefan Raabs Show schnelles Ende Wann ihr Stefan Raabs Show sehen könnt Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr exklusiv auf RTL+. Ältere Folgen können auch auf der Streamingplattform angeschaut werden.