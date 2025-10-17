Unterschätzter Fantasy-Horror bei Amazon Prime: Das komplette Internet hat diesen Film falsch verstanden

Die beste Fantasy-Horror-Rolle von Nicolas Cage ist American Psycho mit noch mehr Blut und endlich bei Amazon Prime im Abo verfügbar.

Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an Nicolas Cage denkt? Jemanden, der komplett absurde Dialoge in die Kamera schreit? Dinge tut, die man sich perfekt als Gif oder Best-of-Compilation bei YouTube vorstellen kann, aber nur schwer als Szenen in einem richtigen, ernstzunehmenden Film? Dann denkt ihr wahrscheinlich an den Cage aus einem ganz speziellen Fantasy-Horror-Spektakel.

Vampire's Kiss von Robert Bierman ist einer der Titel, aus denen fast jeder oder jede schon mal Ausschnitte gesehen hat, aber wohl nur die wenigsten den kompletten Film. Ein Fehler, den ihr jetzt bei Amazon Prime Video korrigieren könnt.

Endlich bei Amazon Prime: Diese Nicolas Cage-Rolle ist American Psycho mit Vampiren

Das Wichtigste zuerst: Worum geht es überhaupt? Nicolas Cage spielt den Literaturagenten Peter Loew, der sich mit jeder Menge Geld und berauschenden Substanzen durch das New York der 80er Jahre feiert. Gutaussehend, erfolgreich, aber innerlich leer und kurz davor durchzudrehen. Er ist Patrick Bateman mit einer anderen Art von Blutdurst. Einige Fans vermuten, dass Vampire's Kiss eine Inspiration für Bret Easton Ellis' American Psycho gewesen sein könnte, das Anfang der 1990er erschien.

Nachdem einer seiner One-Night-Stands von einer Fledermaus gestört wird, entwickelt Loew seltsame Gelüste und verliert zunehmend die Kontrolle über seine Emotionen. Vor seinem zunehmend entsetzten Umfeld wird dem Literaturagenten immer klarer: Er muss ein Vampir sein.

Fantasy, Horror oder Komödie? Vampire's Kiss wird seit Jahren online verarscht

Vampire's Kiss ist einer dieser Filme, die sich nur schlecht in ein Genre einordnen lassen. Der Film hat Horror- und Fantasy-Elemente, ist sehr intensiv und aufwühlend, aber ganz eindeutig auch verdammt witzig. Die meisten von euch werden jedoch nur die absurdesten Momente aus dem Film kennen, denn seit es Social Media gibt, gibt es Nicolas-Cage-Memes und fast alle stammen aus diesem dadaistisch anmutenden Meisterwerk von 1989.

Das "You Don't Say"-Meme mit dem weirden Lächeln, den hochgezogenen Augenbrauen und Augen, die aus dem Schädel zu quellen scheinen? Vampire's Kiss. Die Szene, in der Cage seiner Sekretärin das ABC ins Gesicht brüllt? Vampire's Kiss.

Doch den Film nur auf diese Momente zu reduzieren, wäre falsch. Abseits von meme-würdigem Spektakel ist Vampire's Kiss eine überraschend nuancierte Darstellung eines Mannes, der langsam aber sicher den Verstand verliert und zur Gefahr für sich und sein Umfeld wird. Niemand anderes hätte diese Rolle so spielen können wie Nicolas Cage – allein dafür sollte jeder diesen Fantasy-Horror-Geheimtipp nachholen.