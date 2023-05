Unterschätzter Fantasy-Horror bei Netflix: Als Kinderfilm verlacht, aber eigentlich schlummert hier eine FSK 18

Anfang der 2000er Jahre kamen zwei Fantasy-Horror-Komödien ins Kino, die uns zum ersten Mal die Live-Action-Version von Scooby-Doo zeigten. Aktuell streamen die Filme bei Netflix.

Seit 1969 erlebt die sprechende Dogge Scooby-Doo zusammen mit den Mitgliedern der Mystery AG ein schauerliches Abenteuer nach dem anderen, lange Zeit allerdings nur in animierter Form. Erst Anfang der 2000er Jahre schaffte Scooby-Doo den Sprung ins Kino und Realfilmmetier. Das Ergebnis kam jedoch nicht gut an.

Sowohl Scooby-Doo (2002) als auch die Fortsetzung Scooby Doo 2: Die Monster sind los (2004) konnten weder das Publikum noch die Kritik überzeugen. Obwohl die Filme an den Kinokassen sogar relativ gut liefen, haben sie es nicht in den Kanon der Popkultur geschafft. Vergessen werden dürfen sie aber auf keinen Fall.

Fantasy-Horror bei Netflix: Die Scooby-Doo-Filme sind unterschätzt (und könnten noch viel besser sein)

Aktuell könnt ihr die Scooby-Doo-Filme bei Netflix streamen und einem neuen prüfenden Blick unterziehen. Ich habe das neulich auch getan und war sehr überrascht, wie gut sie wirklich sind. Angefangen bei den großartigen Slapstick-Momenten bis hin zur verspielten Gestaltung der Monster: Hier gibt es einiges zu Entdecken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Scooby-Doo schauen:

Scooby-Doo - Trailer (Deutsch)

Ein besonderes Highlight: Die von James Gunn geschrieben Drehbücher. Obwohl Gunn in der Vergangenheit mehrmals gesagt hat, dass wir nie die R-Rated-Version von Scooby-Doo gesehen haben, die er sich ursprünglich vorgestellt hat, verstecken sich in den fertigen Filmen zwischen den Zeilen einige widerspenstige Ideen. In einem anderen Universum wären die Filme womöglich ab FSK 16 oder FSK 18 herausgekommen.

Hier ein bissiger Dialog, da ein doppeldeutiger Witz – ganz zu schweigen von diversen Grusel-Einschüben: Wenn man sich die Scooby-Doo-Filme genau anschaut, kann man deutlich sehen, was Gunn mit der Marke eigentlich vorhatte. Tief verankert in den Drehbüchern sind zwei Filme mit dem Zeug zur verdorbenen Horrorkomödie. Die jetzigen Versionen sind in ihrer Eigenheit trotzdem nicht zu unterschätzen.

