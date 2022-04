Unwürdiger Daniel Craig-Ersatz: Die James Bond-Serie klingt wie eine lahme ProSieben-Show aus den 90ern

Amazon produziert eine James Bond-Serie. Die 007-Spielshow klingt aber genauso angestaubt wie oberflächlich. Daniel Craig hätte einen besseren Ersatz verdient.

Mit einer solchen Daniel Craig-Nachfolge hatten 007-Fans nicht gerechnet: Amazon hat vor Kurzem die erste James Bond-Serie angekündigt. Leider handelt es sich bei 007's Road to a Million nicht um eine der vielversprechenden Spin-off-Ideen, die seit Jahren kursieren. Das Projekt hat eher Ähnlichkeit mit 30 Jahre alten ProSieben-Formaten.

Wie eine ProSieben-Show: Erste James Bond-Serie enttäuscht Daniel Craig-Fans

Denn ähnlich wie in Sendungen à la Fort Boyard oder Der Maulwurf sollen die Kandidat:innen hier körperliche Herausforderungen meistern, knifflige Fragen lösen und am Ende eine Menge Geld mit nach Hause nehmen.

Gerade nach dem emotional diskutierten Finale von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben ist die Amazon-Spielshow eine Enttäuschung für Daniel Craig-Fans. Verschwitzte Menschen zwischen Hindernisparcours und Gruppen-Zankerei gab es einfach schon viel zu häufig im TV.

Höhepunkt von 007's Road to a Million könnten James Bond-Stunts werden

Das Format klingt nicht nur angestaubt, sondern oberflächlich. Der einzige Bezugspunkt zu Bond könnte sich in Fragen wie "In welchem Film sieht man Roger Moore auf einem Snowboard?" erschöpfen. Da werden sich Fans eher eingekauft als abgeholt fühlen.

Natürlich ist es unfair, den Inhalt der Serie schon jetzt zu verurteilen. Die körperlichen Aufgaben haben eine Menge Potenzial. Immerhin gibt es 60 Jahre an Bond-Stunts, an die die Herausforderungen angelehnt werden können. Vielleicht müssen die Kandidat:innen einen Ford Mustang auf zwei Rädern fahren. Oder per Bungee Jump von einem Staudamm springen.

Wann kommt die James Bond-Serie zu Amazon?

Wie gut 007's Road to a Million wird, werden Fans in ein paar Monaten erfahren. Wir gehen von einem Amazon-Start in der ersten Jahreshälfte 2023 aus. Produziert wird die Serie von den Bond-Produzent:innen Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Auf 007-Vibes kann man also zumindest hoffen.



Was haltet ihr von der ersten James Bond-Serie?