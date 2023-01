Vegan-Streit im Dschungelcamp: Tessa Bergmeiers "Leichenteile"-Verweigerung ist genau richtig

Die 16. Dschungelcamp-Staffel läuft erst seit wenigen Tagen. Bereits jetzt sorgt Tessa Bergmeier mit ihrem Veganismus für Aufruhr. Aber ist die Aufregung von Verena Kerth & Co. wirklich gerechtfertigt?

Spätestens seit Tessa Bergmeiers Teilnahme an Kampf der Realitystars dürfte den meisten Trash-TV-Fans klar sein: Die ehemalige Germany’s next Topmodel-Kandidatin legt großen Wert auf ihre vegane Lebensweise. Bereits in der vergangenen Staffel des RTLZWEI-Formats gab es zahlreiche Konfrontationen zwischen ihr und den anderen Sala-Bewohner:innen. Im Fokus der Konflikte: unter anderem ihre veganen Chicken-Nuggets, die von anderen Kandidat:innen aufgegessen wurden.



Nun verlegt sich der Essensstreit nach Australien, denn: Tessa ist Teil der aktuellen Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!-Staffel und will auch hier keine moralischen Kompromisse eingehen. Dabei ist die Unterhaltungsshow bekannt dafür, bei den Dschungelprüfungen australische Delikatessen wie Känguruhoden oder Buschschweinsperma zu servieren. Das sorgt nicht nur für Verwirrung bei Reality-Fans, sondern auch für immer mehr Streit im Camp.

Dabei ist Tessa Bergmeiers Veganismus eine der besten Sachen, die dem Dschungelcamp passieren konnten.

Vegan im Dschungelcamp? Tessa Bergmeiers Einstellung sorgt von Anfang an für Stress

Tatsächlich dauerte es nicht mal eine halbe Stunde, bis Tessa auf ihren Veganismus zu sprechen kam. Denn bereits beim Kennenlernen der anderen Camper:innen am Strand unterzog sie Gigi Birofio einer kleinen Moralpredigt im Hinblick auf das Konsumieren tierischer Produkte.

Doch das war erst der Anfang, denn neben weiteren emotionalen Ausbrüchen im Camp verweigerte sie bei der Dschungelprüfung ihre tierische Mahlzeit und machte erneut darauf aufmerksam, dass es sich nicht gehöre, „Leichenteile“ zu konsumieren. Vom Publikum wurde Tessa erwartungsgemäß bestraft: Bisher musste sie jede einzelne der Prüfungen absolvieren. Immerhin wurde sie in der zweiten Prüfung von Essensaufgaben verschont, musste dann aber durch ein Kanalrohr voller Krabbeltiere klettern, was sie mit besonderer Bedachtsamkeit getan hat („Ich möchte den Tieren nicht wehtun!“).

Als sie nach der Tagesaufgabe an Tag 3 mit nur drei Sternen ins Camp zurückkehrte, riss der Geduldsfaden bei einigen der anderen Stars. Weniger Sterne bedeuten weniger Essen und die Nahrungsknappheit warf ein Schlaglicht auf Tessas Veganismus. Bei der abendlichen Essensausgabe warfen Verena Kerth und Claudia Effenberg ihr vor, das „Grünzeug“, also die pflanzliche Beilage, die für Tessa als Nahrung infrage kam, nicht mit den anderen teilen zu wollen. Und auch Cosimo Citiolo und Gigi Birofio waren sichtlich genervt von Tessas Verhalten.

Aber hat sie die Anfeindungen wirklich verdient? Oder müsste man sie nicht eigentlich dafür rühmen, dass sie an ihren eigenen Prinzipien festhält?

Tessa Bergmeier bringt dringend notwendige Authentizität ins Dschungelcamp – und ein Thema, das uns alle angeht

Sich selbst treu zu bleiben, ist in jedem Fall eine wichtige Charaktereigenschaft. Schließlich fordern alle (auch ihre Mitcamper:innen) stets Authentizität – und wäre es authentisch, wenn Tessa plötzlich in einen Schweinepenis beißt, nur um Sterne fürs Team zu erspielen?

Zudem macht sie im Rahmen der TV-Show auf Missstände aufmerksam, ohne es bei oberflächlichen Phrasen zu belassen. So nennt sie beispielsweise die schockierende Zahl von zwei Millionen Tieren, die täglich in Deutschland geschlachtet werden. Ist das wirklich noch zeitgemäß in einer Welt, in der es zu immer mehr Lebensmitteln auch eine vegane Alternative gibt?

Diskussionen darüber , ob das Dschungelcamp mit seinen auf vermeintlich eklige Tiere fokussierten Prüfungen nicht zu weit geht, gab es schon immer. Hier werden Lebewesen mit panisch um sich schlagenden TV-Stars auf engstem Raum zusammengepfercht. Wie viele der Krabbeltiere dabei zu Tode kommen? Wird nicht thematisiert. Stattdessen geht es im Camp vor allem darum, wie stressig die Prüfungen für die Stars sind. Bis jetzt. Und dass sich das ändert, ist doch etwas Großartiges!



RTL-Zuschauende sollten Tessa nicht kritisieren, sondern ihren Mut feiern

Denn so sehr ich das Dschungelcamp auch liebe (und am liebsten eines Tages selbst mal einziehen möchte), so sehr frage ich mich, genau wie Tessa, ob es denn tatsächlich noch Essensprüfungen mit „Leichenteilen“ geben muss oder ob man die Prüfungen nicht auch frei von Tierleid gestalten könnte.

Zusammengefasst: Ja, Tessa hat eine sehr laute Art. So sehr ich mich persönlich für Veganismus und Tierschutz einsetze, geht sie auch mir manchmal ein bisschen auf den Zeiger.

Doch im Grunde macht sie nichts falsch. Im Gegenteil: Sie regt mit ihrem Auftritt zu einem gesellschaftlichen Umdenken an und bleibt sich selbst treu, obwohl die gesamte (Dschungel-)Welt gegen sie ist. Und das sind zwei Dinge, die, wenn es nicht gerade um Veganismus gehen würde, andere Stars sicherlich schon zum Dschungelkönig oder zur Dschungelkönigin gemacht hätten.

