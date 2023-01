Alle 12 Dschungelcamp-Stars 2023 im Überblick – und gerankt nach Streit-Potential

Wer ist alles im Dschungelcamp 2023 dabei? Wir stellen euch die Kandidatinnen und Kandidaten mit Bildern vor – und geben einen Konfro-Ausblick zu Semmelrogge und Co.

Nächste Woche startet Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! bei RTL. Und endlich ist wieder alles beim Alten. 2021 fiel die Show abgesehen von einem trägen Ersatz komplett aus. 2022 fand sie in Südafrika statt. Dieses Jahr kehren wir zurück nach Australien. Wichtiger als der Drehort ist natürlich die Besetzung. Ein gut zusammengestelltes Kandidat:innennfeld bietet die Grundlage für unterhaltsame IBES-Tage.

Wir haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dschungelcamps 2023 gecheckt. Ihr erfahrt, woher ihr Martin Semmelrogge und Co. kennen könntet. Außerdem schätzen wir das Krawallpotential ein. Wer hat eine kurze Zündschnur? Wer zündet gerne kurze Zündschnüre an? Wer überschätzt sich und vor allem seinen Bekanntheitsgrad? Wer wird vom Dschungel und der nackten Reality-Realität auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ihr erfahrt es in unserem Krawall-Ranking.

Wann startet Ich bin ein Star, holt mich hier raus?

Das Dschungelcamp 2023 startet am Freitag, den 13. Januar um 21:30 Uhr bei RTL. Das Finale verschiebt der Sender diesmal ein wenig nach hinten. Die Promis müssen einen Tag länger im Camp ausharren, denn das Dschungelcamp läuft bis zum Sonntag, den 29. Januar 2023. Ihr könnt die Folgen jederzeit bei RTL+ streamen *.

Das sind die 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick – wer rastet als Erstes aus?

Streit-Ranking Platz 1: Dschungelcamp-Teilnehmerin Tessa Bergmeier

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 33

: 33 Konflikt-Potential: Gewaltig. Zumindest, wenn wir dem ihr vorauseilenden Ruf glauben sollen. Denn Tessa Bergmeier trägt den Stempel der "Zicke", die in keiner IBES-Staffel fehlen darf. Sie trägt ihn genau genommen schon seit ihrer GNTM-Teilnahme vor 14 Jahren. Folgende Ankündigung der "Dschungel-Veganerin" ( Abendzeitung ) weckt zudem Erinnerungen an den legendären Auftritt von Larissa Marolt, die 2014 Champagner trinkend eine Prüfung verweigerte: „Früher habe ich gedacht, wenn ich die Tiere dort nicht essen kann, brauche ich nicht in den Dschungel zu gehen. Jetzt ist es für mich in Ordnung und ich fühle mich reif genug, keine Sterne mit ins Camp zu bringen, wenn ich etwas nicht essen möchte.“ Damit dürfte sich Bergmeier die ersten 6 Prüfungen gesichert haben. Hunger im Camp: Es gibt keinen besseren Brandbeschleuniger.

Streit-Ranking Platz 2: Dschungelcamp-Teilnehmerin Verena Kerth

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 41

: 41 Konflikt-Potential: Gewaltig. Die Moderatorin und Ex-Freundin von Oliver Kahn geht mit ordentlich Dampf ins Camp. Sie stört sich an Tessa Bergmeiers Ankündigung, aufgrund ihres Veganismus Essprüfungen zu verweigern, siehe oben. „Mit Tessa werde ich noch meine Freude haben. Noch kenne ich sie nicht persönlich, aber möglicherweise muss ich mit ihr ein Hühnchen rupfen. Ich steh‘ auf Teamplayer und einen fairen Wettkampf.“ Wie ein Mittwochsfilm in der ARD bricht das Dschungelcamp ganz reale, gegenwärtige Kulturkämpfe auf einfachste Konfliktebenen runter.

Streit-Ranking Platz 3: Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 55

: 55 Konflikt-Potential: Hoch. Es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt, zu glauben, dass Lucas Cordalis aus der Haut fahren könnte. Keinen, bis auf gute, solide Dschungelerfahrung. Denn niemand hat so viel zu verlieren wie Cordalis: Er geht mit einem porentiefen Saubermann-Image ins Camp. Er ist der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis, der Schwager der Dschungelkönigin 2018 Jenny Frankhauser, Ehemann des Deutschlandlieblings Daniela Katzenberger und dazu noch Schlagerstar. Cordalis kann den sinistren Weg von Jay Khan gehen oder den triumphalen von Marc Terenzi.

Streit-Ranking Platz 4: Dschungelcamp-Teilnehmerin URKRAFT Jana Pallaske

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 43

: 43 Konflikt-Potential: Riesig. URKRAFT Jana Pallaske (Erklärung zum Namen folgt) ist ein Glücksfall für die Reality-Industrie. Sie ist ein echter Kinostar, sie hat in einer der erfolgreichsten Komödientrilgien der deutschen Geschichte mitgespielt (Fack ju Göhte) und ganz kurz in Tarantinos Inglourious Basterds . Das ist teilweise erst wenige Jahre her. Und doch schwebt die esoterisch von einem Orkan angehauchte Pallaske seit kurzem durch die größten Reality-Shows des Landes – zuletzt das Sommerhaus der Stars, wo sie den Bewohnenden mit ihrem "Eso-Tick" auf den Geist ging. Eine tolle Qualifikation für IBES. Ach ja, URKRAFT nennt sich Pallaske seit kurzem, weil: "Der Dschungel hat mir so viel gegeben. Ich komme aus dem Dschungel für den Dschungel. Mit all meiner Liebe und Urkraft. Und deswegen heiße ich jetzt Jana URKRAFT".

Streit-Ranking Platz 5: Dschungelcamp-Teilnehmer Martin Semmelrogge

RTL Martin Semmelrogge

Alter : 67

: 67 Konflikt-Potential: Mittelhoch. Martin Semmelrogge ist ein echter Star mit echten Karriereeinträgen bei Wikipedia und Moviepilot. Er hat in Das Boot mitgespielt und in Schindlers Liste. Im Camp muss er sich nun mit Figuren unter seiner Würde wie Gigi Berufio (Erklärung folgt) und Tessa Bergmeier auseinandersetzen. Dieser Reality-Check führte in der Vergangenheit (siehe Mathieu Carrière) verlässlich zu Konflikten. Das Problem: Semmelrogge hat diesen Schritt in den Trash-Schlamm schon hinter sich: Er war im Sommerhaus der Stars und, noch viel schlimmer, in Die Passion dabei.

Streit-Ranking Platz 6: Dschungelcamp-Teilnehmer Cosimo Citiolo

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 41

: Konflikt-Potential: Mittelhoch. Das laufende, tätowierte, solariumgebräunte Reality-Proll-Klischee ist für das Publikum unterhaltsam, wie zuletzt das Sommerhaus zeigte. Wir aber erleben die DSDS-Legende Cosimo Citiolo nur ein bis zwei Stunden täglich. Bewohner:innen mit womöglich kürzerer Zündschnur wie Martin Semmelrogge, Verena Kerth oder auch Lucas Cordalis (siehe oben) müssen den ganzen Tag mit diesem manierierten Exzentriker verbringen. Cosimo Citiolo wird für viele die schwerste Dschungelprüfung.

Streit-Ranking Platz 7: Dschungelcamp-Teilnehmer Gigi Birofio

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 23

: Konflikt-Potential: Mittelgroß. Gigi ist der obligatorische Macho-Teilnehmer aus dem Dating-Reality-Kosmos (Temptation Island VIP, Ex on the Beach) und damit sowas wie die Light-Version von Cosimo Citiolo. Bei RTL heißt es : "Gigi lässt auch zwischenmenschlich wenig anbrennen und kommt seinen weiblichen Mitstreiterinnen gerne mal seeehr nah." Bei Temptation Island mag dieses Verhalten vielleicht erwünscht sein. Im Camp strapaziert es Nerven und Toleranzgrenzen der Bewohnerinnen.

Streit-Ranking Platz 8: Dschungelcamp-Teilnehmerin: Claudia Effenberg

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 57

: Konflikt-Potential: Niedrig. Claudia Effenberg könne sich "vorstellen, im Camp die Mutter Theresa zu sein", sagt sie bei RTL . Dieser klassische Mama-Typus neigt im Dschungelcamp eher zum Schlichten als zum Anheizen – und birgt traditionell fast genauso große Sieg-Chancen wie "Das Dummchen" (Joey Heindle). Dass Effenberg aus der Rolle fällt, ist nicht zu erwarten: Sie wurde mal Zweite bei Promi Big Brother, siegte beim Promi-Dinner und hat ein legendäres Beziehungsdrama beim FC Bayern unbeschadet überstanden.

Streit-Ranking Platz 9: Dschungelcamp-Teilnehmerin: Cecilia Asoro

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 26

: Konflikt-Potential: Niedrig. Die Ex-Teilnehmerin von GNTM, Der Bachelor und Prominent Getrennt (unter anderem) klapperte im Vorfeld etliche Dschungel-Klischees ab: Sie will sich zeigen, wie sie ist, sie will die Krone holen und sie kündigte an, sich "beim Duschen nicht verstecken" zu wollen. Das wirkt alles zu formelhaft, um wirklich aufregend zu werden.

Streit-Ranking Platz 10: Dschungelcamp-Teilnehmerin: Jolina Mennen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 30

: Konflikt-Potential: Kaum vorhanden. Jolina Mennen ist eine der unbekanntesten Kandidatinnen im Camp und wahrscheinlich einfach froh, da zu sein. Wirklich kämpferisch klingt die Ansage der Turmspringen-Vizemeisterein und Influencerin nicht: „Ich habe nichts zu verstecken. Wer mich nicht mag, der mag mich halt nicht.“

Streit-Ranking Platz 11: Dschungelcamp-Teilnehmer: Markus Mörl

RTL Markus Mörl

Alter : 63

: Konflikt-Potential: Kaum vorhanden. Der Neue Deutsche Welle-Star (Ich will Spaß) klingt im Interview wie der Dschungeltypus "Pritschenlieger". Er hat sich auf die Dschungelprüfungen vorbereitet und wenn ihm mal etwas nicht passt, was die anderen Stars von sich geben, dann geht es "da rein und da wieder raus". Öde.

Streit-Ranking Platz 12: Dschungelcamp-Teilnehmer: Papis Loveday

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alter : 45

: Konflikt-Potential: Schwer zu sagen. Papis Loveday ist auf den Laufstegen der Welt zu Hause und trainierte schon die Kandidatinnen in GNTM. Außerdem war er 2021 bei Promi Big Brother dabei. Dennoch ist er wohl der glamouröseste Charakter der neuen IBES-Staffel. RTL versucht ihn, in die "exzentrische" Paradiesvogel-Schublade zu stecken. In den Vorbereitungsauftritten wirkt er jedoch ruhig, sympathisch – und strategisch. Er will das Dschungelcamp unbedingt als Bühne und Kickstarter für eine TV-Karriere nutzen. Die Frage ist, auf welche Weise.

RTL Alle Kandidat:innen auf einem Blick

Wer ist der neue Moderator neben Sonja Zietlow?

Erstmals wird Jan Köppen (Ninja Warrior) neben IBES-Urgestein Sonja Zietlow die Kakerlaken-Show moderieren. Der langjährige Host Daniel Hartwich hatte seinen Abschied letzten Januar bekanntgegeben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Auf welche Stars freut ihr euch am meisten?