Venom-Star Tom Hardy wird erneut zum Gangster – im nächsten Film des letzten Bond-Regisseurs

Tom Hardy als krimineller Tunichtgut ist eine erprobte Besetzung. Dachte sich auch James Bond-Regisseur Cary Fukunaga, der den Venom-Star für seinen neuen Crime-Thriller angeheuert hat.

Der britische Schauspieler Tom Hardy gibt einen perfekten Badboy ab. Das wissen wir spätestens seit The Dark Knight Rises oder seiner Serie Taboo. Für Filmemacher Cary Joji Fukunaga (True Detective, James Bond 007: Keine Zeit zu sterben) und sein neues Projekt soll er jetzt zum Gangsterboss werden, was für den erprobten Bildschirm- und Leinwandkriminellen keine Schwierigkeit darstellen dürfte.

Tom Hardy wird nach Venom erneut zum Leinwand-Gangster

Adaptiert werden soll der norwegische Thriller-Roman Blood on Snow: Der Auftrag * von Autor Jo Nesbø. Laut Deadline spielt Hardy jedoch nur in einer Nebenrolle mit, während sein Kollege Aaron Taylor-Johnson (Kraven the Hunter) den zentralen Killer im Konflikt abgeben soll.

Die Handlung spielt im Oslo der 1970er: Auftragskiller Olav (Johnson), der nach einem strengen Moralkodex lebt, arbeitet und tötet. Als sein Auftraggeber, der Gangsterboss Hoffman ihn jedoch mit dem Mord an der eigenen Ehefrau beauftragt, wird Olavs Loyalität auf die Probe gestellt. Denn abgesehen von der generellen Fragwürdigkeit des Auftrags, hat er Gefühle für die Frau seines Chefs. Als er den Auftrag schließlich unerfüllt lässt, wird er selbst zur Zielscheibe und gerät mitten in einen Bandenkrieg.

Tom Hardy spielt den sogenannten Fisherman, den Anführer der rivalisierenden Gang. Dafür wird er im späteren verlauf des Jahres mit seinen Co-Stars vor der Kamera stehen.

Kommende Filme, in denen ihr Action-Star Tom Hardy vorher sehen könnt

Wer nicht so lange warten kann, muss sich nur noch bis zum 24. Oktober dieses Jahres gedulden, bis Venom: The Last Dance mit Hardy in die Kinos kommt. Darüber hinaus warten Action-Fans schon ewig auf die Netflix-Veröffentlichung von Gareth Evans' Havoc, was angeblich demnächst vonstatten gehen soll.

Auch darüber hinaus hat Herr Hardy schon viel Anstehendes: Einen Militärfilm namens War Party und einen weiteren Mad Max-Film von George Miller zum Beispiel.



