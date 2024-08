Tom Hardys Netflix-Thriller mit Action-Gott: Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, aber jetzt gibt es ein Lebenszeichen

Action-Star Tom Hardy macht schon seit 2021 mit The Raid-Regisseur Gareth Evans gemeinsame Sache. Aber ihr Filmprojekt Havoc ist noch immer nicht bei Netflix erschienen. Was ist da los?

Wenn Haudrauf-Haudegen Tom Hardy (Venom, Mad Max: Fury Road) mit Karacho-Experte Gareth Evans (The Raid) die Köpfe zusammensteckt, horcht die Action-Gemeinde auf. Die Ohren sind nun aber schon seit 2021 gespitzt – so lange soll das Filmprojekt Havoc bereits in Arbeit sein. Im Kasten ist es angeblich seit 2023.

Zuletzt war gerüchteweise die Rede von einer Veröffentlichung via Netflix in der zweiten Jahreshälfte von 2024 und im Herbst beim Toronto Film Festival (TIFF). Bisher gibt es aber immer noch keine Spur vom Film oder einer offiziellen Ankündigung.



Kommt der Action-Film Havoc noch? Tom Hardy klärt die Situation endlich auf

Erst vor Kurzem gab Hardy höchstpersönlich ein Update auf seinem eigenen Instagram-Account. Dort schrieb er "Zurück, um Havoc zu beenden" zu einem Bild von ihm und Filmemacher Evans. Dabei scheinen sie sich ganz offensichtlich bei Nachdrehs für den Film zu befinden. Ob mit all der Arbeit in der Post-Production mit einer baldigen Veröffentlichung zu rechnen ist, muss sich zeigen. Noch mal machen wir uns nicht verfrühte Havoc-Hoffnungen!

In Havoc stellt Hardy einen knallharten Cop namens Walker dar, der sich nach einem in die Hose gegangenen Drogen-Deal durch die kriminelle Unterwelt kämpft. Im Netz aus Verschwörungen und Korruption soll er den entfremdeten Sohn eines Politikers retten.



Forest Whitaker, Luis Guzmán und Timothy Olyphant sowie Jessie Mei Li, Yann Yann Yeo und Martial-Arts-Expertin Michelle Waterson-Gomez standen ebenfalls neben Hardy vor der Kamera.



