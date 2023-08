"Verdammt, er tat es sofort": Jason Momoa wurde wegen seiner ersten großen Kino-Rolle die Nase gebrochen

Bevor Jason Momoa zu dem Action-Star aufstieg, der er in Aquaman, Dune und Fast & Furious 10 ist, nahm er für seine Karriere einige körperliche Verletzungen in Kauf.

Im Kino mischte Jason Momoa zuletzt als Bösewicht die Fast & Furious 10-Gang auf und wird in Kürze er als Superhelden-Badass in Aquaman: Lost Kingdom zurückkehren. Doch an seinem kämpferischen Image musste er lange arbeiten. Dafür steckte er zu Beginn seiner Film-Karriere sogar Schläge von einem Freund ein.



Jason Momoa ließ sich für seine Kino-Karriere von einem Freund verprügeln

Nach seinen frühen Serien-Auftritten in Baywatch und Stargate: Atlantis war Jason Momoa noch kein Action-Held. Das wollte der hawaiianische Darsteller 2011 im Remake von Conan von Marcus Nispel ändern. Der wehrhafte Barbar sollte ihm helfen, seinen Ruf als Schönling abzuschütteln.

Dafür hatte der Schauspieler die Idee , sich ins Gesicht schlagen und seine Nase brechen zu lassen. Womit Jason Momoa nicht gerechnet hatte, war, dass der Freund, dem er seine Überlegung unterbreitete, die Theorie sofort in die Praxis umsetzte:

Warner Jason Momoa als Conan

Ich wollte mir die Nase für die Rolle [von Conan] brechen lassen, wusste aber nicht wie. Ich meinte zu einem Freund: 'Ich habe diese Idee. Ich glaube, du solltest meine Nase brechen. Würdest du das tun?' Mein Kumpel tat es sofort, verdammt. Nachdem es vorbei war, sagte ich zu ihm: 'Alter, wolltest du nicht mal eine Minute darüber nachdenken?' Aber wir sind Kerle und er meinte: 'Darum musst du mich nicht zweimal bitten. Das ist beschlossene Sache.' Aber erzählt bitte meiner Frau nichts davon.

Bleibende Schäden hinterließ der Schlag letztendlich keine. Außerdem erhielt Jasom Momoa für sein vollständiges Conan-Makeup noch ein paar falsche Narben, sodass sein Aussehen ohnehin etwas aufgeraut wurde.

Jason Momoas auffällige Augenbrauen-Narbe stammt wiederum aus einer vorigen Bar-Schlägerei der 2000er Jahre, bei der ein Mann, der anschließend zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde, eine großes Glas in seinem Gesicht zerschmetterte. Dafür musste der Star mit 140 Stichen genäht werden und sich einer rekonstruktiven OP unterziehen.

Conan könnt ihr bei Joyn * streamen oder bei Amazon * leihen

