Vergesst Aquaman 2 mit Jason Momoa und schaut den Trailer zum The Boys-Film Not Without My Dolphin

Zwischen Staffel 3 und 4 versüßt die Amazon-Serie The Boys den Fans die Wartezeit. Und zwar mit dem Trailer zu einem Meta-Film über einen Supe-Fiesling.

The Boys-Fans freuen sich. Staffel 3 setzt auf Amazon Prime in Sachen Geschmacksgrenzen neue Maßstäbe und neue Folgen sind bereits bestellt. Als Dreingabe gibt es jetzt außerdem den (Fake-)Trailer zum The Boys-Film Not Without My Dolphin, der sich anfühlt eine skurrile Version von Aquaman 2. Auch Jason Momoa dürfte damit seinen Spaß haben.

Schaut hier den englischen Trailer zum The Boys-Film Not Without My Dolphin

The Boys - Not Without My Dolphin Trailer (English) HD

Aquaman 2 auf Drogen: The Boys-Trailer erzählt bizarre Story eines Fieslings

Not Without My Dolphin erzählt dabei dramatisch zugespitzt die Staffel 2-Geschichte von Unterwasser-Fiesling The Deep/Kevin Moskowitz (Chace Crawford), der sich mit einer Sekte namens Church of the Collective einlässt und schließlich mit Anführer Alastair Adana (Billy Zane) aneinander gerät.

Es handelt sich um einen Meta-Trailer zu einem innerhalb der Serie von Konzern Vought produzierten Film. Solche Ausstrahlungen gehören zu den vielen doppelbödigen TV-Formaten, die im Amazon-Hit vom Sender Vought TV (oder Vtv) ausgestrahlt werden.

Wie geht es mit The Boys auf Amazon Prime Video weiter?

Ob das Bio-Drama Not Without My Dolphin noch Nachfolger bekommt, wird sich zeigen. Ein genauer Termin für The Boys Staffel 4 gibt es noch nicht. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung im Sommer 2023.

