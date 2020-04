Vergesst den Drachen: Der heimliche Masked Singer-Star ist der Hase

Eigentlich war der Hase in The Masked Singer schon abgeschrieben, nun steht er plötzlich im Finale. Er zeigt eindrucksvoll, worauf es bei der Show wirklich ankommt.

Die 2. Staffel von The Masked Singer in Deutschland steht kurz vor dem Ende und hatte einige tolle Highlights zu bieten. In zumindest einem Punkt langweilte diese Ausgabe aber auch ein wenig: Die großen Favoriten (das Faultier und der Drache) standen schnell fest und haben es tatsächlich ohne Ausrutscher ins Finale geschafft.

Frei von Überraschungen war die Staffel trotzdem nicht, was wir vor allem dem Hasen verdanken. Für diese Teilnehmerin verlief die Staffel komplett anders, denn in den ersten Shows hätte wohl niemand einen Cent auf sie gesetzt. Mit ihren letzten Auftritten jedoch füllte sie ihr Kostüm mit Persönlichkeit und bog so auf die Siegerstraße ab. Damit hat The Masked Singer 2020 sein eigenes Außenseitermärchen.

Der Masked Singer-Hase kämpft sich durch

Aller Anfang ist schwer. Das galt für den Hasen mehr als für jeden anderen Kandidaten der 2. Staffel. Unter der Maske verbirgt sich eine Frau, die ziemlich sicher keine professionelle Sängerin ist und abseits der Sendung vermutlich auch nicht regelmäßig als Entertainerin auf großen Bühnen ein Millionenpublikum bespaßt.

© ProSieben/Willi Weber The Masked Singer: Der Hase in Aktion

Die ersten Darbietungen des Hasen standen zumindest im Zeichen von Unsicherheit und einer hibbeligen Nervosität, die in den Charakter-Videos eben keineswegs gespielt war. Die dünne Stimme konnte ihn eigentlich nicht weit bringen, doch für Hasi gibt es andere Möglichkeiten der Selbstinszenierung. Sie mussten - nach dem Vorbild des genialen Faultiers - nur gefunden und volle Möhre ergriffen werden.



Dabei ist der Hase rein optisch ohnehin die wohl faszinierendste Figur des aktuellen Jahrgangs. Die selbst für seine Gattung überlangen, super weichen Ohren schreien förmlich danach, angefasst zu werden, persönlich möchte ich mir einen Schlafsack aus ihnen basteln. Plüschiger und niedlicher - das aufwendige Blumenkleid betont die vermeintliche Unschuld - wird es bei The Masked Singer nicht mehr.

Dem gegenüber steht die Tatsache, dass Hasi verdammt creepy ist. Das beginnt bei den großen, runden, seltsam unpassenden Brillengläsern und findet seinen Höhepunkt immer dort, wo in der Show der Stimmenverzerrer zum Einsatz kommt. Das Lachen des Hasen verbreitet dann den Schrecken eines David Lynch-Films.

Noch besser: Mittlerweile beherrscht die Kandidatin es meisterhaft, die Widersprüche der Persona zu bekräftigen und zu zelebrieren. Während die Erfolge des Drachen suggerieren, dass die Betonung bei The Masked Singer weiterhin auf "Singer" liegt, stellt der Hase diese These komplett auf den Kopf. Etwas Besseres kann der Sendung nicht passieren.

The Masked Singer: Diesen Hasen muss man liebhaben

Der Hase mag keine geborene Rampensau sein, aber davon profitiert The Masked Singer sogar. Wir sehen hier einer Person dabei zu, wie sie Schritt für Schritt in eine Rolle hinein wächst. In gewisser Weise ist das viel spannender als das Bewundern von abgeklärteren Teilnehmern, die ihre Komfortzone nicht verlassen müssen.

© ProSieben/Willi Weber The Masked Singer

Bereichert wird die Sendung obendrein von der knuffigen Fehde zwischen dem Hasen und Juror Rea Garvey. Der provozierte vergangene Woche mit einem Anti-Hasen-Shirt, seitdem brennt im Studio die Luft. Die Kandidatin kontert selbstbewusst mit einem frech verunstalten Rea-Portrait und mittlerweile ist sogar ihr größter Kritiker zum Fan geworden. Eine bezeichnende Entwicklung, angestoßen von der Ohren-Gitarre.

Der Hase wird die 2. Staffel von The Masked Singer sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Das Faultier hat dem Rest in Sachen Talent und Star-Faktor einfach zu viel voraus. Es ist bereits einen Marathon gelaufen, während Hasi gerade erst das Gehen lernt. Wie eine Gewinnerin fühlen darf und sollte sie sich dennoch.

The Masked Singer ist eine Show fürs Herz. Da passt es umso besser, wenn nicht nur Perfektion zählt. Auch darum braucht das Finale den Hasen, der ganz nebenbei ein tolles Vorbild für künftige Teilnehmer abgibt. Schade, dass seine abenteuerliche Reise nächste Woche schon zu Ende ist.

Werdet ihr dem Hasen im The Masked Singer-Finale die Daumen drücken?