Verstörender Körperhorror in drei extrem seltenen Mediabooks – Achtung, Ohnmachts-Gefahr!

Zuschauer fielen in Ohnmacht bei ersten Screenings von Augen ohne Gesicht. Bald erscheint der Horrorfilm-Klassiker in drei schicken Mediabooks in extrem limitierter Stückzahl.

Schön und grauenhaft zugleich ist der Horrorfilm Augen ohne Gesicht, der seit Jahrzehnten verstörende Bilder für immer ins Gedächtnis seiner Zuschauenden brennt – und schon für diverse Ohnmachtsanfälle sorgte. In Deutschland erscheint der poetische Körperhorror-Klassiker, den jeder Gruselfan gesehen haben muss, in drei extrem seltenen Mediabooks, die ihr schon jetzt vorbestellen könnt.

3 edel gestaltete Mediabooks in geringer Stückzahl: Die neuen Editionen von Augen ohne Gesicht

Am 29. Oktober 2021 erscheinen die drei neuen Medabooks von Augen ohne Gesicht bei Wicked Vision mit einer jeweils limitierten Zahl von 333 Stück. Hier bekommt ihr die Übersicht der Editionen, die bei Amazon und jpc je 32,99 Euro kosten:

Augen ohne Gesicht - Mediabook - Cover A Limited Collector´s Edition

bei Amazon *

* bei jpc.de *

Augen ohne Gesicht - Mediabook - Cover B Limited Collector´s Edition

bei Amazon *

* bei jpc.de *

Augen ohne Gesicht - Mediabook - Cover C Limited Collector´s Edition

bei Amazon *

* bei jpc.de *

© Wicked Vision © Wicked Vision © Wicked Vision

Was bieten die Mediabook-Editionen des Horrorfilms?

Wicked Vision bringt den Film in Deutschland erstmals in HD-Qualität heraus und das – im Vergleich etwa zur geschnittenen Fassung auf der DVD von Concorde – ungekürzt. Das Mediabook wartet mit einem 24-seitigen Booklet mit einem Essay von David Renske auf. Zur Auswahl stehen neben der Originalversion auch zwei deutsche Synchronfassungen sowie insgesamt 4 Stunden Bonusmaterial, darunter:

Audiokommentar mit Gerd Naumann und Rolf Giesen

Video-Essay mit Marcus Stiglegger

Außerdem gibt es mehrere Dokus, Interviews und Kurzfilme in dem exzellent ausgestatteten Horror-Paket.



Worum geht es in Augen ohne Gesicht?

In Paris verschwinden wiederholt junge Frauen. Als am Ufer der Seine eine Leiche angeschwemmt wird, identifiziert der Chirurg Dr. Génessier (Pierre Brasseur) sie als seine vermisste Tochter Christiane (Edith Scob). Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus. Denn der Arzt verbirgt seine bei einem Autounfall entstellte Tochter vor der Welt. Er will ihr ein Gesicht zurückgeben und zwingt dafür mit Hilfe seiner ergebenen Assistentin (Alida Valli) junge Frauen unters Messer. Mit furchtbaren Folgen.

Für die Horrorstory eines wahnsinnigen Arztes und seiner einsamen Tochter arbeitete Regisseur Georges Franju mit Kamera-Legende Eugen Schüfftan (Metropolis) und Komponist Maurice Jarre (Lawrence von Arabien). Das Ergebnis ist ein ebenso schockierender wie trauriger Horrorfilm, der Berichten zufolge mehrere Festivalbesucher in Edinburgh in Ohnmacht fallen ließ. Auch heute hat der 1960 erschienene Klassiker nichts von seiner verstörenden Intensität verloren.

Wer Gefallen am Body-Horror von David Cronenberg findet, eines der Vorbilder für Michael Myers Maske in Halloween sehen will oder einen entscheidenden Einfluss für Pedro Almodóvars Psycho-Thriller Die Haut in der ich lebe kennenlernen möchte, sollte Augen ohne Gesicht unbedingt nachholen. Und alle anderen Horrorfans sowieso.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Link. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.