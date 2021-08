Verzweifelter Tom Hardy im TV: Heute läuft der Film, den er selbst am wenigsten mag

Für die Actionkomödie Das gibt Ärger hat Tom Hardy damals seine weiche, romantische Seite gezeigt. Keine andere Rolle bereut er anscheinend bis heute stärker.

Filme wie Mad Max: Fury Road, The Dark Knight Rises, Bronson oder Venom bleiben vor allem durch die starken Schauspielleistungen von Tom Hardy in Erinnerung. Der Brite hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren zu einem charismatischen Star entwickelt, der vor allem durch seine körperliche Ausstrahlung Eindruck hinterlässt.

Doch auch in der Karriere eines Tom Hardy gibt es dunkle Flecken, die der Schauspieler wahrscheinlich am liebsten aus seiner Laufbahn streichen würde. Dazu zählt vor allem die romantische Actionkomödie Das gibt Ärger von 2012, die heute um 20:15 Uhr auf Kabel eins läuft. Im Nachhinein hat Hardy die Beteiligung an dem McG-Film als Verzweiflungstat beschrieben.

Tom Hardy lässt romantische Komödien in Zukunft lieber sein

2015 hat USA Today ein Profil über Tom Hardy zu seinem Film The Drop veröffentlicht, in dem dieser auch kurz über Das gibt Ärger spricht. Auch wenn er sich möglichst zurückhaltend ausdrückt, sagt er deutlich, dass ihm seine Beteiligung an dem Film kein bisschen gefallen hat:

Ich habe nicht verstanden, wie man etwas machen kann, das so viel Spaß macht und sich dabei so elend fühlt. Ich werde wahrscheinlich nie wieder eine romantische Komödie machen, verstehst du was ich meine?

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Das gibt Ärger:

Das gibt Ärger - Trailer (Deutsch) HD

In dem Film spielt Tom Hardy an der Seite von Chris Pine einen CIA-Agenten. Beide Kollegen merken, dass sie mit derselben Frau ausgehen. Dadurch entbrennt ein Konkurrenzkampf, bei dem sie wegen Lauren (Reese Witherspoon) zu immer absurderen Maßnahmen im Wettstreit um die gleiche Frau greifen.

In Hardys Karriere wirkt Das Gibt Ärger wie ein Fremdkörper, obwohl auch klar ist, dass der Schauspielstar damals einfach noch verschiedene Rollen ausprobieren wollte. Da der Film aber auch bei der Kritik durchfiel und finanziell nicht gerade ein Hit wurde (rund 156 Millionen Dollar Einspielergebnis bei 65 Millionen Dollar Budget), ist es nicht überraschend, dass sich Tom Hardy bis heute lieber von romantischen Komödien fern hält.

Im Kino könnt ihr Tom Hardy als nächstes ab dem 21. Oktober sehen. Dann startet das Marvel-Sequel Venom 2 mit dem Star in der Hauptrolle bei uns.

Findet ihr Das gibt Ärger auch so schrecklich wie Tom Hardy selbst?